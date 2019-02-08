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Fatih Terim'in babası Talat Terim'in mezarı Sarı-kırmızı çiçeklerle donatıldı

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()- GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim’in mezarı, sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldı. Genel ritim bozukluğu nedeniyle 2 gün önce tedavi gördüğü özel hastanede hayatını...

Fatih Terim'in babası Talat Terim'in mezarı Sarı-kırmızı çiçeklerle donatıldı

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()-

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim’in mezarı, sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldı.
Genel ritim bozukluğu nedeniyle 2 gün önce tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Talat Terim’in (94) cenazesi, dün çok sayıda vatandaşın katılımıyla Adana Asri Mezarlığı’nda annesi Emine Terim’in cenazesinin yanına defnedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu sabah babasının mezarına çiçek bıraktı.
Bu arada Talat Terim’in mezarının sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar, sarı ve kırmızı renkli çelengin de yakınlarında bulunduğu Talat Terim’in mezarının başında dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Cenaze görüntüleri arşiv
- Mezarlıktan detaylar
- Çelenkler
- Mezarlıkta dua edenler

(FOTOĞRAFLI)

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