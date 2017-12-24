Fatih Terim galibiyet ile başladı, Galatasaray- Göstepe : 3-1

Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19'da Rodrigues, 53'te Yasin ve 70'te Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü ise 9'uncu dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 35'e yükselterek ilk yarıyı 2'nci sırada tamamlarken, Göztepe ise 30 puanla 6'ncı sırada kaldı.

Galatasaray, dördüncü Fatih Terim döneminin ilk maçına renktaşı Göztepe ile çıktı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. İki takım Süper Lig’de en son 18 Nisan 2003’te karşılaşırken, stadı dolduran binlerce Galatasaray taraftarı Fatih Terim’e sevgi gösterilerinde bulundu.Galatasaray’da Igor Tudor’un görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna 4’üncü kez oturan Fatih Terim, alkışlar eşliğinde stada çıktı.Galatasaray ile en son 22 Eylül 2013’te Beşiktaş maçında sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, stadı dolduran binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde yerini aldı. Terim, taraftarın sevgi gösterilerine tribünlere giderek karşılık verdi.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando (Dk. 90 Sinan Gümüş), N'diaye, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Selçuk), Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tanju (Dk. 66 Leo), Peybernes, Kosanovic, Sabri, Rotman (Dk. 57 Scarione), Selçuk, Halil, Castro, Gouffran (Dk. 83 Ghilas), Jahovic

GOLLER: Dk. 19 Rodrigues, Dk. 53 Yasin, Dk. 70 Maicon (Galatasaray) - Dk. 9 (P) Jahovic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Muslera, Maicon, Fernando, Koray (Galatasaray) - Rotman, Castro (Göztepe)

Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.



Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19'da Rodrigues, 53'te Yasin ve 70'te Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü ise 9'uncu dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 35'e yükselterek ilk yarıyı 2'nci sırada tamamlarken, Göztepe ise 30 puanla 6'ncı sırada kaldı.

8'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Maicon'un ceza sahasına giren Andre Castro'ya yaptığı müdahalenin ardından, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.



9'uncu dakikada topun başına geçen Jahovic, Muslera ile topu farklı yönlere gönderdi: 0-1.

11'inci dakikada Fernando'nun kaptığı top sonrası Gomis ceza sahasında meşin yuvarlakla buluştu. Fransız golcünün vuruşunu Beto kurtardı.



19'uncu dakikada Garry Rodrigues ile Bafetimbi Gomis paslaşarak ceza sahasına girdi. Rodrigues'in yaptığı plase vuruş filelerle buluştu: 1-1.



24'üncü dakikada N'diaye'nin pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



27'nci dakikada hızlı gelen Galatasaray'da, Rodrigues'in pasında Gomis vuruşunu yaptı, Beto kurtardı.

41'inci dakikada Garry Rodrigues sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Rodrigues'in yerine Yasin oyuna dahil oldu.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



49'uncu dakikada Yasin, Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına girdi. Yasin'in açtığı ortaya kafa vuran Gomis, topu auta gönderdi.



51'inci dakikada N'diaye'nin uzaktan yaptığı vuruş Beto'da kaldı.

52'nci dakikada Belhanda'nın ara pasında Feghouli topla buluştu. Yıldız oyuncunun içeri çevirdiği topta Gomis vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak auta gitti.



53'üncü dakikada N'diaye'nin attığı ara pasta Feghouli topla buluştu. Cezayirli oyuncunun içeri çevirdiği topa Yasin kafayı vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

56'ncı dakikada Linnes'in içeri çevirdiği topta Gomis meşin yuvarlağı indirdi, Yasin'in vuruşu az farkla auta gitti.



70'inci dakikada Maicon, Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşu kullandı ve ağları sarstı: 3-1.

75'inci dakikada Fernando'nun pasında Feghouli topla buluştu. Yıldız oyuncunun içeri çevirdiği topta savunmadan seken topu Beto çıkarttı.



77'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen ortada ceza sahası içerisinde bomboş olan Scarione, topu ıskaladı ve meşin yuvarlak auta gitti.



Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAICON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Galatasaray'ın stoperlerinden Maicon, mücadelenin 34'üncü dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Brezilyalı stoper, takımının ligin 18'inci haftasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Göztepe'de ise sarı kart gören Rotman, takımını Fenerbahçe maçında yalnız bırakacak.

KORAY, YEDEK KULÜBESİNDE SARI KART GÖRDÜ



59'uncu dakikada gerçekleşen bir pozisyonda Yasin Öztekin yerde kaldı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' dedi. Bu pozisyonun ardından Galatasaray yedek kulübesinde bulunan Koray Günter, hakeme tepki göstererek topa vurdu. Yaşanan bu olayın ardından maçın hakemi Uğurlu, Koray'ı sarı kartla cezalandırdı.



GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'da geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine göre 2 değişiklik yapıldı. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta görev alan Yasin Öztekin ile Ahmet Çalığı yedek soyundurarak Rodrigues ve Serdar Aziz'e ilk 11'de görev verdi.



Sakatlığı sona eren Tolga Ciğerci ile Iasmin Latovlevici de Göztepe maçında yedek kulübesinde şans beklerken Mariano Filho kadroda yer almadı.



SABRİ İLK KEZ RAKİP



Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı.



Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra İzmir ekibi Göztepe ile anlaşan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadyumu'na ilk kez rakip olarak yer aldı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, 21 yılını sarı-kırmızılı ekipte geçiren Sabri Sarıoğlu'na plaket takdim ederken tribünlerden destek tezahüratları geldi.



TRİBÜNLER DOLDU



Galatasaray ile Göztepe arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük kısmı doldu. Tribünlerde yaklaşık 44 bin taraftarın yer aldığı belirtildi.



Öte yandan Galatasaray tribünlerinden 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yükselirken Göztepeli taraftarlar da 'Kebapçı Selo' diye bağırarak Terim'e atıfta bulundular.



Fatih Terim galibiyet ile başladı



Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.



Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19'da Rodrigues, 53'te Yasin ve 70'te Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü ise 9'uncu dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 35'e yükselterek ilk yarıyı 2'nci sırada tamamlarken, Göztepe ise 30 puanla 6'ncı sırada kaldı.



