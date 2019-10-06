Fatih Terim: Galatasaray gibi oynasaydık da yenilseydik

Nesrin AYDIN YALDIZ-Fatih POYRAZ/ANKARA,()-

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün sahada isteksiz bir takım olduğunu belirterek, “Açıkçası sadece istemekle olmuyor. Puanı da, galibiyeti de almasını bilmek lazım. Biz bugün sadece herhalde istemişiz, istedik diyelim, ancak bazıları için pek de sanmıyorum. Salı günü isteyen bir takım, Şampiyonlar Ligi'nin temposundan sonra bir dalgalanma beklersiniz ama böyle bir şey beklemem mümkün değil. Gençlerbirliği’nin hakkını yemeyelim, iyi mücadele ettiler, bizden daha çok koştular, savaştılar. Kendilerini tebrik ederim” dedi.

Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ROTASYON YAPMAYI DÜŞÜNMEMEK YANLIŞ KARARMIŞ"

Rotasyon yapma kararının doğru olmadığını ifade eden Fatih Terim, “Maalesef bugün Salı’dan sayarsak 5’inci, Çarşamba’dan sayarsak 4’üncü gün. Bu yüzden rotasyon yapmayı da düşünmedim ama demek ki doğru karar değilmiş. Çünkü bütün hayatımız boyunca bizim takımlarımız hep savaşan oyunu oynayan, ileride çok pozisyon bulan, baskı yapan taraftır. Bugün bunların hiçbiri yok. Buna ciddiyetsizlik diyebilirsiniz, önemsememek diyebilirsiniz ama hiçbir futbolcunun böyle bir hakkı yoktur. 'Ben Salı günü oynadım, yorgunum' gelirsin, söylersin oynamazsın. Çıktıktan sonra böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Galatasaray’da bunlar telafi edilebilir şeyler değil. Böyle bir oyun oynayıp rakip takıma böyle bir reaksiyon açıkçası hoş değil. Ekran başında şöyle oynasa böyle olur mevzu bu değil” diye konuştu.

“CEZA ALMAYANLAR KONUŞSUN”

Konsantre ve mücadele konusunda eksik olduklarını söyleyen Terim, “İstemek yetmez, o işin teori kısmı, sahada uygulamak lazım, çeneyle olmuyor bu. Dolayısıyla konsantre 0, mücadele yok, bitse de gitsek gibi bir atmosfer içerisinde biz de bu özeleştiriyi yapmamız lazım, hoşlanmadım. Paylaşamadığımız tam anlatamadığımız bir sürü şey olabilir ama Galatasaraylılar bilmelidir ki Ocak’a kadar ve Ocak’ta mecburi haller var. Ama ümit ederim bugün son olur inşallah. Bugün kaybetseydik de, Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey o. Ben penaltıları bilemem, bu konuda konuşmak istemiyorum, konuşunca ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIM ARASI YARA ALIYORUZ”

Diğer takımların aksine milli takım aralarında yara aldıklarını ifade eden Fatih Terim, “Milli Takım arasında herkes yara sararken, biz yara alıyoruz. Biz milli takım arasında yara saramayız. Bu milli takımlara oyuncu göndermeyen takımlar için harika bir imkan, bizim için değil. Güney Amerika’ya, Afrika’ya, en uzak yerlere gidenler oluyor, onun için biz eksiliyoruz. Dolayısıyla o bize çok fazla yaramıyor” şeklinde konuştu.

“HALİL UMUT MELER’DEN BAŞKA HAKEM Mİ YOKTU?”

Halil Umut Meler’in perşembe günü Norveç’te maç yönettiğine dikkat çeken Fatih Terim, “Değişecek olan şeyler belli, neler olduğunu herkes görecek. Biz sosyal medyayla hareket etmiyoruz. Takımı ona göre yapmıyoruz, eleştiriler olabilir itirazımız yok, benim seçimim böyleydi. Ben de hata yapabilirim, ben de insanım. Perşembe gecesi Halil Umut Meler hocamız Norveç’te maç yönetti. Bugün de Cumartesi. Cuma sabahı bindi oradan, maç sonrası da sanırım akşam gelmişti. Başka hakem mi kalmadı, yorgun argın geldi” dedi.

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