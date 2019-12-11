Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "En önemli şey, mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a yakışan da budur" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın oynayacakları Paris Saint-Germain maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“BURADA KAYBETMEKTEN KORKMAYAN BİR GALATASARAY OLACAK”

Yarın kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray’ın sahada olacağını söyleyen Fatih Terim, "UEFA'nın cezasına rağmen oluşturduğumuz kadrodan 7-8 ismi, hatta onlardan biri olan Falcao'yu bir araya getiremedik. Sakatlıkların üstüne Falcao ve Andone de kadroda olmayınca sıkıntılar yaşadık. Teknik adamlık kariyerimde sıkıntılar, zor anlar olmuştur ama son 3-4 aydaki süreç futbol hayatımda kayda değer bir dönem olarak yer alacak. En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a yakışan da budur. Falcao bizimle beraber ama ne kadar oynayacak, tamamını çıkaramaz da 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak maç öncesi karar vereceğiz. O da olmazsa birileri oynayacak. PSG'nin maçın favorisi olduğunu söylemek bir kehanet değil. Hiç kimse maça çıkmadan kaybetmez. Burada kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa mücadele edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Bunun ucunda ölüm yok. Oyuncularıma söyleyeceğim şey, mücadele etmeleri sonuna kadar. Taraftarlarımız da bunu bizden istiyor" ifadelerini kullandı.

MARIO LEMINA: ÇOK ZOR DÖNEMLER GEÇİRDİM

Güçlü bir takım olduklarını yarın göstermek istediklerini vurgulayan Mario Lemina, "Zorlu bir maça çıkacağız ama inancımız var. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Yarın bunu göstermemiz gerekiyor. Çok zor dönemler geçirdim kariyerimde, zorlu yollardan buralara geldim. Galatasaray sayesinde tekrar istediğim gibi oynayabiliyorum, umarım bu şekilde devam ederim. Galatasaray'da uyum konusunda sorun yaşamadım. Ben kolay bir şekilde adapte olabiliyorum gittiğim takımlara. Bu konuda hiçbir zaman sorun yaşamadım. Galatasaray'da saha içinde ve dışında Fransızca ve İngilizce konuşan isimler bulunması elbette işimi kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

