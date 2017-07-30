Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı

Son günlerde gündemi çokça meşgul eden Fatih Terim’in Milli Takım’daki görevinden alınması ve alacağı tazminat başka bir soruyu da beraberinde getirdi. Fatih Terim herhangi bir şirkette sıradan bir çalışan olsaydı, bulunduğu makamı ve hizmet verdiği kurumu zora sokacak davranışlarda bulunması halinde yine de tazminat almaya hak kazanır mıydı?Konuyla ilgili görüş bildiren Avukat Cevat Kazma, İş Kanunu’na göre çalışanların çalıştıkları kurumu küçük düşürücü veya zora sokan davranışlarda bulunması halinde işverenin çalışanının iş akdini tazminatsız bir şekilde feshetme yetkisi olduğunu belirtti.“İşveren ile çalışanlar arasında yapılan işe giriş sözleşmelerinde, tazminat gerektiren unsurlar, kurumun zarar göreceği her türlü davranış sözleşme kapsamı dışında bırakılır” diyen Cevat Kazma, önümüzdeki günlerde işçi-işveren arasındaki anlaşmazlıklarda Arabuluculuk sisteminin zorunlu hale geleceğini hatırlattı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e tazminat ödemesinin söz konusu olması durumunda, tarafların arabulucuya başvurmasının uygun olacağını vurguladı.