Fatih Terim'den 'yabancı kuralı' açıklaması

Bu hafta ısrarla ve inatla yabancı konusunun gündeme getirildiğine işaret eden Terim, "Bence çok doğru yapmıyorlar, bunu bu şekilde kullananlar sizlere yalan söylüyor. Sizi kandırıyor bana göre futbola da ihanet ediyor. Buradan ülkemizdeki tüm futbol taraflarına seslenmek istiyorum; çünkü bu kararın alınmasında ben de varım, büyük de payım var. Takım fark etmeksizin bazı şeyleri söylemek istiyorum. Futbol bilgisi sınırlı olanlar, hatta yanlı olanlar sorunun kaynağıyla veya kaynağını konuşmak gerekir bunu konuşmuyorlar ama yanından bir tarafından çıkarcı bir kesim var. Bunu gündemden hiç düşürmüyorlar. Ya bundan besleniyorlar ya buradan çıkarları var çünkü bunun başka açıklaması olamaz, lütfen bu tuzağa düşmeyin, bu çıkarlara da alet olmayın. Herkes için söylüyorum" dedi.

"BAZI BAŞKANLARIMIZIN ALKIŞLAYARAK 'BU BİR DEVRİMDİR' DEDİĞİNİ HATIRLIYORUM"

"Sosyolojik kayıtlara işlenmiş çok önemli futbol kuralı vardır, futbol kişilere göre değil evrensel kurallara göre oynanır" şeklinde sözlerine devam eden Terim, "Dolayısıyla 2015’te bu kural devreye girmiş, ben de çalışıyordum, en önemli faktörlerden biri de benim. Bütün kulüp başkanlarına da sunumu ben yaptım. Bunun adı esasında yerli teşvik sistemiydi. Bu süreç kamuoyuna açıklanmadan evvel bu konuyu uzun süre profesyonel arkadaşlarımla beraber çalıştık, inceledik ve herkese anlattık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere konuya hakim taraf olan herkesin bilgisi ve görüşü, onayı alındı. Tüm kulüplerin başkanlarının toplandığı toplantıda sunum bittikten sonra, bazı başkanlarımızın alkışlayarak 'Bu bir devrimdir' dediğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİ DAHA BİLMEYENLER VAR"

Yabancı alımının mecburi olmadığını söyleyen Terim, "Bizim yaptığımızın özü şuydu; yabancı sayısını sınırlayarak, yasaklayarak yerli oyuncuyu artıramazsınız. Yerli oyuncuyu, demin söyledim teşvik sistemini, her yabancı alınan rakamla havuz oluşturulacak, yerli oynatanlara geri dönecek, oradan eğitim ve altyapıya yatırım yapılacaktı. Sonrasında bu teşviklerin hepsi fazla geliyor diye bu rakamlar yavaş yavaş eridi. Ancak bakıyorum, bunlardan çok mutlu olanlar da var. Bazen yabancı sayısı fazla gibi şeyler söyleniyor. Bu sistem özellikle altyapıya kaynak sağlayacak sistem olarak çıkarıldı. Sistemi daha bilmeyenler var. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi. Alma, 28 Türk ile oynayabilirsin. Bunun çıkma nedenleri var; bu kime zarar? Bu milli takım hocasına zarar, öyle görünüyor. Ben bunu kabul etmiyorum, etmediğim için de 2016 öncesi 2015’te yürürlüğe girdi bu, bir gün de şikayet etmedim. Türk Milli Takımı da bu sisteme rağmen 2016’ya gitti. Kalsaydık belki 2018’e de giderdik. Bazıları arkamızdan iş çevirmeseydi, şu an yönetimde olan belki oraya da giderdik" açıklamasını yaptı.

"YERLİ YABANCI DİYE BİR KAVRAM DA BENİM KİTABIMDA YOK"

Deneyimli çalıştırıcı yabancı kuralı hakkındaki son görüşlerinde ise şunları söyledi: "Ben diyorum ki 14 yabancı tercih edersem bunun bir bedeli var, bu bedeli ödediğin zaman havuza, havuzdan da kulüplerin altyapısına gidecek diye koyduk. Büyük rakamların ödenmemesi adına konuldu, neredeyse rakamlar stabil oldu. Bazı oyuncularımız çok büyük rakamlarla yedek oturuyordu. Belki Avrupa’ya giderler dedik, tarihimizin en yüksek rakamı gitti Avrupa’ya. Olay şuna döndü, yerli yabancı. Böyle bir şey yok. İsterseniz almazsınız. Daha çok anlatabilirim bu konuda ama ilk günden beridir benim duruşum belli. İlk günden beri fikrim de belli, aynı yerde ve aynı duruştayım. Hiçbir zaman da değişmeyecek. Yerli yabancı diye bir kavram da benim kitabımda yok açıkçası. Çünkü Avrupa ile mücadele ederken diyorsunuz ki aynı şartlarda değiliz. Yeri geldiğinde, yabancı serbest oluyor bu sefer çok yabancı oluyor diyoruz. Futbol federasyonu nasıl bir karar alır biz buna saygı duyarız ama benim fikrim çok net duruşum da belli. Yapılmış birçok yenilikler var. Ben şunu kabul etmiyorum; 'Biz Avrupa Şampiyonası'na katılamadık çünkü çok yabancı oynuyor yabancı liglerimizde katılamıyoruz.’Başarabiliyoruz, biz gittik. Bir gün şikayet ettim mi gidemeyince yabancılar, gidince hiç ses yok. Bu yarışma onların lehine Türk oyuncuların 2 milyon Eurolarla 2.5 milyon Eurolarla yedek oyuncular var. Korkmayalım yasaklardan onun için. Size soruyorum buna karşı kim ise bunun çözümü için herhangi bir argüman gördünüz mü? Sebebi bahaneyi kaldıracağız. Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda hepsinde serbest, Avrupa şampiyonu olanların hepsinde serbest. Ama hep dünya şampiyonu Avrupa şampiyonu onlar oluyor."

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

3-2 kazandıkları maç hakkında da konuşan Terim, "İnşallah etkisi olmuştur yoksa işimiz zordu. İlk yarının izahı yok kötü oynuyorduk, futbol sahada oynanan ve oynanması gereken bir oyun. İyi oynarsanız kazanırsınız, kötü oynarsanız zaten kaybedersiniz. İlk yarı kötü oynadık geriye düştük ikinci yarı iyi oynadık öne geçtik. 3'üncü golden sonraki kaçırdığımız bir iki golü atsak daha da rahatlayabilirdik. Bursaspor genel olarak bu sene kaybettiği maçlarda da kötü oynamıyor, iyi oynadığı birçok maçı kaybetti. İyi bir takımla oynuyoruz. Her zaman dikkat edilmesi gereken bir takım. Bu kritik noktada kolay da değil oyuncularımı kutluyorum. Bu arayı biz oyunları ve oyuncuları analiz ederek neyi düzetmemiz gerekecek önümüze koyacağız, aradan sonraki kupa maçımızdan itibaren sonuna kadar olan bölüme devam edeceğiz" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYAYA GÖRE TAKIM YAPMAM"

Teknik adamların sosyal medyaya göre takım yapmayacağını dile getiren Terim, "En azından ben yapmam, herkesin fikri, kendisine saygı duyuyorum ama antrenör sayısı da çok fazladır ülkemizde, milyondur yani ama bu takımın sorumlusu bensem kaybettiğimiz zaman da bu sorumluluğu alacak olan da benim, kazandığımız zaman bütün övgüleri alacak olan da oyunculardır. Kimin ne zaman oynayacağına biz karar veririz. Çok doğru bulmuyorum. Türkiye'de en çok geri dönüşleri yapan takımdır belki Galatasaray, ona rağmen 2-0'ın verdiği o kızgınlıkla söylemiş olduklarını kabul edelim ama maç sonunu beklesinler. Bazı oyuncuları değiştirmezsiniz bazen oyunu değiştirirsiniz. Allah'a şükür mahcup da olmadık. Ondan sonra pardon diyorlarsa sorun yok" dedi.

Hakem konusuna ilişkin de Terim, "Hakemler hakkında pek söylediğim bir şey duyulmadı, söylediğim zaman da 10 maçtan başlıyor ben yine susma hakkını kullanacağım. Maçtan çıktım yeni, sayın başkan yukarıdan söylüyor ben uzak kalmaya çalışıyorum" sözleriyle basın toplantısını noktaladı.

