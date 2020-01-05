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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa...

SPOR 05.01.2020, 18:04
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, günün 2'nci antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Dün itibarıyla ikinci yarının ilk antrenmanını yaptık. Bugün de devam ediyoruz. Zaten sizlere daha önce programı geçtik. 10-13 arası Antalya’da olacağız sonra direkt olarak Rize’ye geçeceğiz" diye konuştu.
"ONYEKURU'YU SEZON BAŞI İSTEMİŞTİK"
Fransa'nın AS Monaco takımından sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru'nun takımı bildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik, olmadı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız ve istediğimiz bir oyuncuydu. Bizimle beraber şimdi başladı. Atakta çeşitlilik adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
"SARACCHI TAKİBİMİZDE OLAN BİR OYUNCUYDU"
Fatih Terim, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'den kiralık olarak kadroya katılan Marcelo Saracchi ile ilgili ise "Saracchi bizim takibimizde olan genç ve yetenekli bir oyuncuydu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın burada olacak diye tahmin ediyorum. Bugünü ve yarını planlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
"BEN O CÜMLEYİ KULLANMAZDIM"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan'ın gündemde olmadığını açıklamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım. Açıkçası Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı samimi olarak ifade ettim. Orada da özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda’nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile 'Ben Galatasaray’a geleyim' gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim. Zaman her şeyin ilacıdır.
Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Açıkçası araştırıyorum, bulursam da neler olacağını biliyorsunuz. Galatasaray aleyhine bu işler. Onyekuru’nun 70 numara giyeceğini şimdi öğrendim ama benden önce öğrenenler oldu. Galatasaray’a zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakarım. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek. Nasıl olacak bu iş? Alanları tebrik ederim, bu bir meziyettir ama Galatasaray’a zarar verirse burada devreye girerim" diye konuştu.
"2 ŞUBAT'A KADAR VAKTİMİZ VAR"
Mbaye Diagne'nin Club Brugge'nin devre arası kampı kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Diagne mevzusundan hareketle biz dün kadro açıklandıktan sonra onun kadroda olmadığını öğrendik. Yabancı sayımız ve bulunduğumuz konum ve mukavele şartları, böyle bir şeyi gerektirmiyor. 2 Şubat son liste tarihi olduğundan dolayı bu tarihe kadar zamanımız var. Eğer böyle bir şey olursa, ben paylaşacağımızı söyledim" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY HEP İKİNCİ YARIDA FARKLI OLDU"
Spesifik olarak "10 numara istiyorum" şeklinde bir ifade kullanmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu sene cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Allah’a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar bizim önümüzde bir şey çıkarırsa ona göre devam ederiz" dedi.
Galatasaray'ın ligin ikinci yarılarında hep farklı bir performans sergilediğini kaydeden Terim, şöyle konuştu: "Galatasaray hep ikinci yarıda farklı oldu. Bir defa beraber çalışma imkanımız var. Avusturya’ya neredeyse genç takımla gittik. Şimdi haftada 3 maç da oynamayacağız. Daha diri bir görüntümüz olacak. Antalya maçında nasıl oynamamız gerektiğinden örnekler gördük."
"NZONZI'NİN ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEMESİ KAFİ"
Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile ilgili gelen soruya Terim, "Nzonzi’nin mevcut durumu devam ediyor. Ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi. Öyle bir şey de şu an yok. 2 Şubat’a kadar her şey olabilir. Bu arada birçok sebepten dolayı bize çok büyük hizmet etmiş, bizimle olmasından zevk aldığımız arkadaşlarımızdan ayrılabiliyorsunuz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yollarını ayıracağımız arkadaşlar her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Biz böyle yapıyorsak ekonomik durumumuzdandır" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fatih Terim'in açıklamaları

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