Fatih Terim'den Muslera paylaşımı

"Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim"

İSTANBUL /

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Karşılaşmayı kızı ile birlikte tribünden takip eden tecrübeli teknik adam, kupaya veda eden Uruguay'ın kalesini koruyan Sarı-kırmızılı oyuncuları Fernando Muslera için, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim" ifadelerini kullandı.

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