Fatih Terim: "Bugün en çok üzüldüğüm nokta ruhumuzun olmaması"

Serhan TÜRK / İstanbul,()

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında 2-0 yenilerek kupanın dışında kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Akhisar'a başarılar diliyorum. Allah'ın verdiği şansları kullanmazsanız, bazı önemli başarılardan vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. 2 kulvarda da maç öncesinde çok önemli yerdeydik. 2-1'le gelmişiz ve biz Galatasaray takımıyız, iç sahada oynuyoruz. Kimse rotasyon niye yapılıyor, niye bu oynadı, oynamadı demesin. Koyduğum her futbolcu Galatasaray'ın lisanslı oyuncusu. Mukavelesi olan her oyuncu da oynama adayıdır. Bir hata varsa da dolayısıyla bizimdir ama bizim her oyunda, disiplinimizin ruhumuzun olması gerekir. Bugün en çok üzüldüğüm nokta ruhumuzun olmaması. Futbolda bazen çok istersiniz, çok uğraşırsınız ama olmaz. O zaman da zaten kimse bir şey demez. Bizi buraya getiren saha içindeki etkenler konuşulabilir. Ama bu bizim konuşacağımız şeyler değil. Böyle baktığımızda üzgünüm. 72 saat önce maç oynamış, 72 saat sonra da maç oynayacak bir takımın 90 dakikaları paylaşması gerekir. Yarın seyahat edip cumartesi tekrar maç oynayacağız. Bu ağır mesaiyi bölüşmemiz gerekiyor ve diğer arkadaşlarımızın da yardımcı olması lazım. Maalesef arkadaşlarımız bunu doğru kullanmamışlardır. Buna rağmen gol bulabilirdik, eleyebilirdik ama son 5 maça yaklaşırken benim onlarla ilgili düşüncem çok fazla değişmezdi" dedi.

"TFF TÜRK FUTBOLUNU İDARE EDEN MERCİDİR VE EN İYİYİ DE ONLAR BİLİR"

Terim, TFF'nin maç planlamasıyla ilgili olarak, "Futbol Federasyonu, Türk futbolunu idare eden mercidir ve en iyiyi de onlar bilir. Bu konuda sebep ve bahane üretmek bana ve takımıma yakışmaz. Biz 6 günde de 3 maç oynarız, 7 günde de oynarız. Ama muhakkak hesaplamışlardır" diye konuştu.

"MAICON VE FERNANDO BİZİM ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ"

"Maç öncesinde takım bu maçı kafasında oynasaydı görüntü bu olmazdı" diyen Terim, "Oynamamışlar demek ki. İlk maçtaki avantajı kullanırız düşüncesi konsantrelerini etkilemiş olabilir. Sahada, Galatasaraylı bir futbolcunun yapması gerekenleri yapmadığı bir ortam vardı bugün. Fernando sakatlıktan çıktı. Bilerek onu oynatıyorum ki bize lazım olan bir oyuncu. 45 dakika oynatmak istiyordum ama maalesef değiştiremedim. Bir tarafta Latolevici oynatılmıyor, diğer tarafta Eren'in sakatlığı var, Tolga gelip teknik heyete beni biraz bekleyin, ayağım ağrıyor diyor. Maicon bizim önemli oyuncularımızdan birisi ama bazen bunlar oluyor tabii. Ancak olmaması gereken bir zamanda hiç doğru bir iş değil. Maicon ve Fernando bizim önemli oyuncularımız. Memnunum kendilerinden" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DA SEÇİM NE OLUR, KİM GELİR, KİM GİDER, BİZ KALIR MIYIZ BİLMİYORUZ AMA KALACAKMIŞ GİBİ PLANLAMA YAPIYORUZ"

Sezon sonunda yapılacak olan planlamanın çok basit olduğunu söyleyen Terim, "Galatasaray'ın bir seviyesi, hedefi vardır, gitmek istediği bir yer vardır. Bunlara uygun olan oyuncular, teknik, fizik, yürek ve karakter olarak uygun olanlar sizinle kalır, uygun olmayanlara teşekkür edersiniz, yolları açık olur. Büyük takımların problemleri büyük olur. 30 milyon seyircisi olan bir camianın pardon deme hakkı olmuyor. Buralarda rüzgarlar sert eser. Büyük kulüp olmanın tezahürleri de bu reflekslerdir. Burada formanın pahalı olması lazım. Rutin hale gelirse büyük takımlıktan çıkarsınız. Her takım iyi sonuçlar alır, her takım başarılı olabilir ama her takım büyük olmaz. Büyük camialar bu nedenle yukarılarda sert rüzgarların estiği yerlerdedir. Böyle bir durumda siz idare edemezsiniz yönetmek zorundasınız. Bunu sadece teknik olarak değil, idari olarak da söylüyorum. Arkadaşlarımla teknik olarak birçok şeyi götürmeye çalışıyoruz. Abdurrahim Bey'le de idari olarak sürekli istişare içindeyiz. Bugün bizim için çok önemli ama yarını da dizayn ediyoruz. Galatasaray'da seçim ne olur, kim gelir, kim gider, biz kalır mıyız bilmiyoruz ama kalacakmış gibi planlama yapıyoruz. Bugünü hallederken büyük bir zaman dilimini de halletmeyi düşünüyorum. Burada ihtiyaç olunan her oyuncunun Galatasaray'a her türlü hizmet edecek şekilde olması lazım. Onu da Allah nasip ederse haziran, temmuz ayında göreceğiz" dedi.

"ŞU ANDAKİ TEK HEDEFİMİZ LİG YARIŞI"

Galatasaray'ın üstünlük sağlamayı görev edinmiş bir takım olduğunu dile getiren Terim, "Bundan sonra sadece final var, kupa maçı yok. Bu maçın fiziki yorgunluğu sadece 72 saat sonra bizi üzer. Şu andaki tek hedefimiz lig yarışı. Lig ve kupada, bu maç öncesinde de lig şampiyonluğu bizim önceliğimizdi. Her şeyde bir hayır vardır derler ya, bunu iyi kullanabilmemiz lazım. Bakacağız, bir daha izleyeceğiz. Eksiklerimizi biz biliyoruz ama pozisyonları zaten soyunma odasında gördüm. Cumartesi günü bambaşka bir Galatasaray olacak. Bundan herkes emin olabilir. Bu sonuç olmasa iyiydi. Diyarbakır olduğu zaman biz kupaları almaya alışkınız. Diyarbakır'a gidemeyeceğimiz için de üzgünüm. Epeydir gitmemiştim. Artık sadece lig var, şu anda da lideriz ve inşallah buradan da aşağıya inmeyiz. Bugün Galatasaray Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Başkan ve yönetim orada, onları da tebrik ediyorum. Tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Hiç olmazsa bugün güzel bir haber var" ifadelerini kullandı.

