Fatih Terim: Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü döneceğiz

"Diagne'ye zaman vermek lazım"

"Benfica herkesle mücadele edebilir"

"Emre bizim için önemli bir kayıptı"

Serhan TÜRK / LİZBON () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Benfica'yla 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Benfica'yı tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Dün akşam basın toplantısında turu geçen taraf biz olursak devam ederiz, eğer Benfica olursa tebrik ederim demiştik, onları tebrik ederek başlayalım konuşmaya. İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle, iptal edilen golün günahları, UEFA'nın boynuna. VAR kullanılsaydı, bugün turu geçen taraf olur muyduk bilinmez ama en azından hakkımız yenmemiş olurdu. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü, daha inançlı, daha istekli döneceğimize inanıyorum. Galatasaraylıların hiçbir şüphesi olmasın. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu kabul etmek lazım, kendilerine de başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Ama dediğim gibi, durup dururken, 0-0'ken olmayan bir penaltı. İlk maçtaki şeyler ikinci maçta da devam etti. Dediğim gibi olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum ama sonuç itibarıyla onlar yoluna devam ediyor, biz ligimize ve kupamıza döneceğiz."

"DIAGNE'YE ZAMAN VERMEK LAZIM"

Diagne'nin performasına ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Fatih Terim, "Bu maçlarda sadece bir oyuncunun maçlardaki performansının kritik edilmesi çok doğru değil. Tabii ki santrfordan gol beklenir, çok mükemmel de oynasa gol atmadığı zaman eleştirilecektir. Ama bazı oyuncuların adaptasyonu biraz uzun sürer. Umut ediyorum, ki inanıyorum, ligde ve kupada gereğini yapacaktır. Takım oyunu bu. Sadece Diagne değil, bazı oyuncularımızdan da daha fazla performans beklerdim açıkçası. Kolay bir takımla oynamıyoruz. Buna rağmen Diagne özelinde elinden geleni yapmaya çalıştı. Daha zaman vermek lazım. Bazen böyle oyuncuların takıma entegresi uzun sürebilir. Diagne bizde önemli işler yapacak diye düşünüyorum" dedi.

"BENFICA HERKESLE MÜCADELE EDEBİLİR"

Benfica'nın herkes mücadele edebilecek bir kadrosu olduğunu belirten Terim, "Genç bir takım, yetenekli bir takım. Birkaç senedir beraber oynayan oyuncuları var, derin bir kadrosu var. Ayrıca da Avrupa kupalarında da tecrübesi var Benfica'nın. Rui Costa'yla Nuno Gomes de var. Ben duygusal da olabilirim bu konuda. Bundan sonra kalıyor daha az sayıda takım. İkili maçlar, her şey oluyor. Ama ben yapabilirler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EMRE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYIPTI"

Terim son olarak Emre Akbaba'nın durumu ile ilgili gelen bir soruya, "Emre Akbaba fizik olarak da hazır değil. Yoksa kendisini Kasımpaşa maçında direkt başlatmak istedim ama hazır değildi. Emre'yi kazanmak istiyorum, onun olmaması bizim için büyük talihsizlik. Hakikaten beklenilmeyen ve istenilmeyen bir durum. Bizim çok işimizi görür, çok iyi bir futbolcu. Biraz ürkekliği var ve fizik eksikliği var. Bunu oynayarak giderecek ama öyle maçlar oynuyoruz ki, kendisi de bu kadar emek verdikten sonra birden bire tekrar geriye dönmemek için çok dikkat ediyoruz. Sağlık heyetimiz, fizik, atletik departmanımız her şeyi görüşerek yapıyoruz. Aslında bugün de koymayacaktım ama artık kazanmak istiyorum. Üstüne gideceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Emre gibi yetenekli bir oyuncunun çok şey değiştirirdi, ilk yarıda da çok şey değiştirirdi. Artık, ne olacaksa olsun, bir an evvel görelim durumundayız. Ne kadar gidebilirse, oraya kadar gitsin diye. Ama Emre bizim için önemli bir kayıptı" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

