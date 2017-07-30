Fatih Terim açıkladı: "TFF, görevime son verdi"

İSTANBUL, ()

Fatih Terim, Milli Takım ile yollarının ayrılması sonrası ilk kez konuştu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Terim, istifa etmediğini, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisini görevden aldığını açıkladı.

Terim'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"3.5 yıl görev yaptığım Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etmedim. Daha net yazayım: Görevime, TFF tarafından son verildi.

Bir süre önce yaşanan olaydan hemen sonra, İstanbul'da başkan Yıldırım Demirören'in ofisinde, Ali Dürüst'ün de bulunduğu konuşmada, kendilerine eğer bu olay kuruma ve kişilere zarar veriyorsa, görevi hemen bırakabileceğimi söyledim. Bunun üzerine Yıldırım Demirören, bana sarılarak; 'Hocam, daha yapacak çok işimiz var' dedi ve böyle bir şeyin asla söz konusu olmayacağını söyledi.

Ben de ekibimle birlikte Dünya Kupası hazırlıklarına devam ettim. 26 Temmuz Çarşamba günü, sabah saatlerinde Ali Dürüst ofisime gelerek, Riva'da Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu ve Servet Yardımcı ile yaptıkları toplantıda alınan kararın görevime son verilmesi olduğunu bildirdi.

Ben de şaşkınlıkla Ali Dürüst'e 'Bu iki önemle maçın arifesinde mi?' diye sorduğumda, 'Maalesef öyle' dedi. Servet Yardımcı'nın, bunun bir an önce yapılmasını istediğini söyledi. Ben bu kararı, Demirören'den duymak istediğimi söyledim. Kendisi ile Levent'te buluştuk, bu kararı teyit etti. Kendisine gerekçeyi sordum, 'Hocam seni çok yıprattılar, senin üzerinden de bizi yıpratıyorlar' dedi.

Beraberlikler kadar ayrılıkların da bu işte doğal olduğunu söyleyerek, kendisine bu mevkiinin bir an evvel olması gerektiğini, elimden gelen yardımı da yapacağımı söyledim ve vedalaştık.

3.5 senelik bu süreçte benimle birlikte görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma, bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ben susunca yerime konuyan çok oluyor, Yakışıksız iddia ve yorumları, üzüntüyle takip ediyorum. Yaşananlar tüm gerçekliğiyle bu şekildedir. Saygılarımla."