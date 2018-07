Fatih Terim: "31 Ağustos'a kadar her şey olabilir"

"Muğdat'ta bir sorun yok"

"Tarık da Eray da oynayacakları kulübe gitsinler"

"Oyunculara kızma lüksümüz yok"

"31 Ağustos'a kadar her şey olabilir"

Taraftarlar antrenmanı izleyemedi

Serhan TÜRK / ZÜRİH,()

İsviçre'nin Zürih kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kamp süreci hakkında bilgi veren Terim, "Florya'dan sonra İsviçre kampımız başladı. 21 Temmuz'da Valencia ile oynadıktan sonra İstanbul'a döneceğiz ve kısa bir ara sonrası tekrar kampa gireceğiz. 2 hazırlık maçı daha oynayabiliriz. İstanbul'da sadece fiziksel çalışmalar yaptık. İsviçre kampında fizik teknik ve taktik üzerine çalışacağız" dedi.

"MUĞDAT'TA BİR SORUN YOK"

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Muğdat Çelik ile ilgili soruya yanıt veren Terim, "Muğdat Çelik'in hiçbir sorunu yok. Adapte oluyor. Milli takımdan dönen futbolculara elenme sıralarına göre izin verdik. Nagatomo'ya 21 Temmuz'a kadar izin verdim. Muslera'ya daha fazla izin vereceğiz. Hepsi Süper Kupa maçına yetişecek" dedi.

"TARIK DA ERAY DA OYNAYACAKLARI KULÜBE GİTSİNLER"

Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Tarık Çamdalı ve Eray İşcan hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, ekonomik olarak daha fazla kazanmaktansa, oynamanın onlara daha büyük bir haz vereceğinin altını çizdi. Terim, "Oynamak bazen birçok şeyden daha iyidir. Ekonominiz ne kadar iyi ve fazla olursa olsun size oynamanın hazzını vermez. Tarık, milli takıma da aldığımız bir oyuncumuzdu ama olmamış, oynaması gerektiğini söyledik. Eray için de aynı şeyler geçerli, ben onu bıraktığımda iyi maçlara koymuştum. Gidip oynamalılar, kendilerini ispat etmeliler. İnanıyorum ki ikisi de kendileri için uygun kulüpleri bulacaklardır" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARA KIZMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Tolga Ciğerci'nin bir süredir sakat olması nedeniyle geçen sezonun son maçlarında da görev almadığının hatırlatılması üzerine ise Terim, "Bizim oyunculara kızma lüksümüz yok ancak kararlarıyla ilgili tasarruf hakkımız var. Ümit ederim bir an evvel iyileşir ama geçen sene en kritik 5 haftada oynamadığı bir gerçek. Umarım sağlığına kavuşur, biz de sonra karar veririz" dedi.

"31 AĞUSTOS'A KADAR HER ŞEY OLABİLİR"

Transferlerle ilgili olarak da bilgi veren tecrübeli teknik adam, mevcut kadroyu koruyarak ihtiyaç olan bölgelere yeni isimler alacağını belirtti. Terim, "Kiralık olan nNegatomo ve Denayer'di. Donk ile zaten mukavelemiz yenilendi. Mevcut kadroyu koruduktan sonra önce ekonomik gücümüz yettiği kadar, bize lazım olan bölgelere ihtiyacımız olan yerlere bakacağız. Olayları çok saptırmadan dağıtmadan da şunu söylemekte fayda var. 31 Ağustos'a kadar olan bölüm Galatasaray için de önemli bir zaman dilimi, her şey olabilir. Aşağı yukarı 1 buçuk ay var. Her takımda ne olacaksa bizde de olabilir. Gelmeler, gitmeler bakalım" ifadelerine yer verdi.

TARAFTARLAR ANTRENMANI İZLEYEMEDİ

Galatasaray antrenmanını izlemeye gelen yaklaşık 50 kadar taraftar, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Konuyla ilgili konuşan Terim, "Güvenlik nedeniyle resmi makamlar izin vermiyor. Bu bizim tercihimiz değil" şeklinde sözlerini tamamladı.

