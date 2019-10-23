Fatih Terim: 1-0 öne geçseydik farklı olurdu

"Bulduğunuzu atacaksınız"

"Bize taraftar lazım, seyirci değil"

"Hiçbirimizin işi kolay değil"

Özgür KABAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL () -

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, buldukları pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, "Real Madrid gibi takımlarla oynarken yakaladığınız fırsatları kullanacaksınız. 1-1,5 dakika içerisinde üç tane pozisyona giren başka bir takım var mı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı bilmiyorum. Bunları atacaksınız. O zaman başka bir oyun oynanırdı. 1-0 öne geçseydik Galatasaray farklı bir oyun oynardı. Girebileceğimiz kadar gol pozisyonuna girdik" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında evinde İspanyol ekibi Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

1-0 öne geçmeleri halinde farklı bir oyun olacağını dile getiren Terim, şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid gibi takımlarla oynarken yakaladığınız fırsatları kullanacaksınız. 1-1,5 dakika içerisinde üç tane pozisyona giren başka bir takım var mı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı bilmiyorum. Bunları atacaksınız. O zaman başka bir oyun oynanırdı. 1-0 öne geçseydik Galatasaray farklı bir oyun oynardı. Girebileceğimiz kadar gol pozisyonuna girdik. Dün de basın toplantısında söylemiştim, arkadaşları da uyarmıştık. İkinci bölgede ve merkezde top kaybetmememiz gerekiyordu. Golü maalesef bu şekilde yedik, kalemizde yaşadığımız pozisyonları da bu şekilde gördük. Sonuçlandıramadık ve bu nedenle kaybettik. Real Madrid, Paris Saint-Germain gibi takımlara karşı bulduğunuzu atacaksınız. Böyle maçlarda golü erken yerseniz sıkıntı oluyor. Bugün de bunu yaşadık. Geri pasın az kullanılmasından yanayız. Bizim talimatımız mümkünse ileri doğru dikine oynamak ama yorgunluktan boş adam bulamamaktan dolayı zaman zaman böyle oluyor."

"BİZE TARAFTAR LAZIM, SEYİRCİ DEĞİL"

Maçta Younes Belhanda'ya yapılan protestolar hakkında sorulan soruya yanıt veren Fatih Terim, "Alışmadığımız, beklemediğimiz şeyler yaşıyoruz. Zaman zaman ufak tefek reaksiyonlar olabilir, futboldur bu. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok ama şunu unutmamalıyız: Oyuncularımızın performansını dikkatle izliyoruz ve gereğini yapıyoruz. Oyun oynanırken ve ihtiyacımız varken, bir de evimizde ise beklediğim bir şey değil. Olmamasını dilerdim, çok üzüldüm. İstedikleri kadar tepki gösterseler de çıkarmazdım ama Belhanda'ya baktım maçtan koptu. Takıma yarar sağlayamaz diye düşündük ve çıkardık. Taraftar böyle bişey yapmaz, seyirci yapar. Bize taraftar lazım, seyirci değil. Galatasaray taraftarı akıllıdır, lütfen sosyal medyada kurulmuş tuzaklara düşmesinler. Böyle olursa başka oyuncularımızın da sıkılması, kırılması lehimize olmaz. Mecbur transfer yapmış, cezalar yemiş, olabilecek en iyi kadroyu kurmaya çalışan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Milyarlık takımlarla yarışıyoruz. Herkes ufak tefek reaksiyonları hak edebilir ben de dahil ama küfür, ıslık kimse haketmez. Taraftarlarımız sahte hesapların sosyal medyada yaptığı nifaklara gelmesin. Benim için bu büyük bir sürpriz oldu. İnşallah en kısa sürede çözeriz. Daha aylar önce şampiyon olan takımın oyuncularından bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

"HİÇBİRİMİZİN İŞİ KOLAY DEĞİL"

Sezon başından beri önemli sorunlarla mücadele ettiklerini kaydeden Fatih Terim, "Andone, Nzonzi, Seri, Muslera, Nagatomo, Belhanda, Feghouli... Bu oyuncuların hiçbiri bizimle sezon öncesi kampını geçirmedi. Bir takımın sezon başı çalışması bir apartmanın temelini atmasıdır. Afrika Kupası, Güney Amerika Kupası ve tabii ki Falcao dahil son haftada gelen oyuncular. Lemina, Seri uzun zamandır bizimle beraber değil. Yaşlarımız belli seviyede. Bütün dezavantajları bir potada eritmek zorundayız. Aldığımız oyuncuların bir kısmı bizle oynamadı, yapacak bişey yok. Burada UEFA bize 20+1'lik bir kontenjan kadro hakkı verdi. İki santrforumuz Denizli maçından sonra geldi. Bunu yönetime söylemiyorum, onlar alabilmek için her şeyi yaptılar, alamadığımız bir iki oyuncu da oldu. Fiziğimiz yerine gelecek, daha zamanımız var. Biz seneye de yeni bir takım kurmalıyız. Eğer yüksek meblağlı bir oyuncu satmaz isek. Hiçbirimizin işi kolay değil, sesimiz çıkmıyor, cevap vermiyoruz. Ama durum böyle. Ayrıca üç kupada devam eden Galatasaray'ın her oyuncuya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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- Fatih Terim'in açıklamaları

