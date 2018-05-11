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Fatih Öztürk: "Akhisar'a armağan olsun"

"Kupayı kaldırdık ama hayal gibi geliyor hala" "Taraftarlarımız gelemedi, çok haklılar. Ama bunun telafisini Kayseri maçında bekliyoruz" Ali DANAŞ - DİYARBAKIR,() Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Ziraat...

Fatih Öztürk: "Akhisar'a armağan olsun"

"Kupayı kaldırdık ama hayal gibi geliyor hala"

"Taraftarlarımız gelemedi, çok haklılar. Ama bunun telafisini Kayseri maçında bekliyoruz"

Ali DANAŞ - DİYARBAKIR,()

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı mücadelenin ardından Fatih Öztürk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bu noktaya geleceklerini tahmin etmediklerini söyleyen başarılı file bekçisi, "Kupayı kaldırdık ama hayal gibi geliyor hala. Buraya geleceğimizi tahmin etmiyorduk ama çok iyi bir arkadaşlığımız var. Bunu sahaya yansıtabildik. Kalite olarak Fenerbahçe ve Galatasaray üstün takımlar ama hocamızın taktikleriyle beraber çok iyi başardığımızı düşünüyoruz. Taktiksel anlamda uyumlu olduğumuzu ve gerekeni yaptığımızı düşünüyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Akhisar'a armağan olsun, taraftarlarımıza armağan olsun. Gelemediler, çok haklılar. Ama bunun telafisini Kayseri maçında bekliyoruz. Umarız bizi yalnız bırakmazlar. Pazartesi günü çok önemli bir maçımız var. Umarım gerekeni yaparlar ve beraber tekrar güzel günlere döneriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fatih Öztürk'ün açıklamaları
- Genel detaylar

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