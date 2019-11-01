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Fatih Mert: İlk hedefimiz bu takımı ayakta tutmak

Ankaragücü’nün yeni başkanı Fatih Mert, “Ankaragücü’nde çok ciddi sıkıntılar var. Bizim ilk önceki hedefimiz bu takım ayakta tutmak” dedi. Ankaragücü’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonrasında başkanlığa seçilen...

SPOR 31.10.2019, 18:21
Ankaragücü’nün yeni başkanı Fatih Mert, “Ankaragücü’nde çok ciddi sıkıntılar var. Bizim ilk önceki hedefimiz bu takım ayakta tutmak” dedi.

Ankaragücü’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonrasında başkanlığa seçilen Fatih Mert, ekonomik olarak sarı-lacivertli kulübün sıkıntı içerisinde olduğunu ifade ederek, “Adaylık sürecimiz hemen hemen 10 gün içerisinde netleşmeye başladı. 2-3 gün önce de netlik kazandı. Ondan sonra aday olmaya karar verdik. Ankaragücü’nde çok ciddi sıkıntılar var. Bizim ilk önceki hedefimiz bu takım öncelikli hedefimiz bu takımı ayakta tutmak. Takımda acil ödenmesi gereken paralar var. FIFA’ya gitmiş olan dosyalar var. Bunlarla ilgili hala elimizde net bilgiler yok. Herhalde 1-2 gün sonra bilgilere ulaşabileceğiz. Bir detay konuşulmadı geçmiş yönetimle. Söylenen rakamlar var o rakamların üzerinden bakılacak. Ekonomik olarak Ankaragücü çok çok ciddi sorunlarla karşı karşıya Biz, Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımızla bir yol haritası çizip ilk başta transfer yasağını kaldırabilecek bir planla bu takımı ligde tutup birazcık daha üst sıralara atabilirsek ondan sonraki senelerde ki planlara bakılacak. Ankaragücü’nün çok kaynağa ihtiyacı var. Şimdi haziran ayında da olağan genel kurulu var. Yine hak ettiği yer olan Süper Lig’de devam ederse -ki edecek inşallah- ondan sonraki süreçte olan genel kuruldan sonra Ankaragücü’nde daha farklı bir hava olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOK TASVİP ETMEYECEĞİM BİR DURUM”

Olağanüstü Genel Kurul’da çıkan tartışmayı tasvip etmediğini söyleyen Mert, “Rakamlar söylüyordu arkadaş, başkan o sırada sinirlendi aşırı tepkiler verdi. Çok tasvip etmeyeceğim şeyler bunlar. Rakamlarla ilgili o kayıtları not almış arkadaş demek ki yeni değil bildiği bir şeyler var ona göre konuşuyor. Tam lale ilgili şimdi bir şey söyleyemem ama demek ki doğruluk payı olduğunu düşünmedi Yiğiner başkan. Çok aşırı tepki vardı ben bunları tasvip etmiyorum bunlar doğru işler değil. Şık olan oradan çıkıp aynı şekilde kendisine ‘Sen doğru söylemiyorsun kardeşim doğrusu budur budur bak bunları da ben sana söyledim utan’ demekti. Doğrusu buydu bence. Bu insanın bir kişiye böyle tepki vermesi doğru değil. Olmaz o iş” açıklamasında bulundu.

“KULÜBÜN İNCELETİLMESİ LAZIM”

Ankaragücü’nü hangi durumda aldıklarını bilmek için inceleme olması gerektiğini ifade eden Fatih Mert, “Yarın kulübün devir teslimi yapıldıktan sonra inceletilmesi lazım. Bağımsız denetim şirketleri var. Bizim amacımız bir şey aramak, bir şey bulmak değil. Bu işlerdeki her şeyde farklı bir niyet aramamak gerekiyor. Ne aldığımızı bilmemiz lazım. Bugün biz ne aldık, yarın ne teslim edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Durumu raporlatmamız lazım. Bir rapor yaptırıp elimize o belgeyi alıp ondan sonra teslim almalıyız, doğru olan bu” ifadelerini kullandı..

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