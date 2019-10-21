Fatih Karagümrük - Osmanlıspor: 2-0
Teknik direktör Erkan Zengin 2 gol attı ve kendisini oyundan aldı! İSTANBUL () - STAT: Vefa HAKEMLER: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir,...
Teknik direktör Erkan Zengin 2 gol attı ve kendisini oyundan aldı!
İSTANBUL () -
STAT: Vefa
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan
FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Barış Özbek), Erkan Zengin (Dk. 81 Mervan Çelik), Darri, Emeghara (Dk. 66 Turgut Doğan Şahin)
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Barış Zeren (Dk. 87 Doğukan Efe), Blagojevic, Ayuk, Okan Deniz (Dk. 80 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 73 Todorovic), Erdem Çetinkaya
GOLLER: Dk. 43 (P) ve Dk. 77 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük) - Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)
TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Ankara ekibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri takımın hem teknik direktörlüğünü hem de kaptanlığını üstlenen Erkan Zengin kaydetti. Erkan Zengin, maçın 43'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 77'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Zengin, müsabakanın 81'inci dakikasında kendisini oyundan aldı.
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Osmanlıspor 7 puanda kaldı.
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