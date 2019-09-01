Fatih Karagümrük - Ekol Göz Menemenspor: 1 - 1
İSTANBUL () STAT: Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Anıl Usta FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Alparslan, Arif (Dk. 90 Sercan Yıldırım), Barış, Dobrovoljc, Brahim Darri, Ramazan, Erkan Zengin (Dk. 85 Mervan Çelik), Barış,...
İSTANBUL ()
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Anıl Usta
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Alparslan, Arif (Dk. 90 Sercan Yıldırım), Barış, Dobrovoljc, Brahim Darri, Ramazan, Erkan Zengin (Dk. 85 Mervan Çelik), Barış, Silva (Dk. 70 Çağrı) Emeghara
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani - Alberk, Diakite, Semih, Trtovac, Taşkın, Mustafa, Galip Güzel (Dk. 59 Tayfun Aydoğan), Muhammed, Hüseyin, Sangare (Dk. 60 Sikiru)
GOLLER: Dk. 52 Ramazan (Fatih Karagümrük) - Dk. 86 (P) Taşkın
SARI KARTLAR: Emeghara, Arif , Ramazan, Barış (Fatih Karagümrük) - Muhammed Ali, Mustafa , Taşkın, Alberk (Menemenspor)
TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Ekol Göz Menemenspor'i konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi Fatih Karagümrük 52'nci dakikada Ramazan Civelek'in golüyle 1-0 öne geçti. Ekol Göz Menemenspor'da Taşkın Çalış, 86'ncı dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 1-1.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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