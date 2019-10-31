Fatih Karagümrük - Bandırmaspor: 4-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, ()



STAT: Vefa

HAKEMLER: Mustafa Aydın, Abdullah Uğur Sarı, Emin Barlas

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Alparslan, Barış Başdaş, Fatih, Ramazan, Efe, Arif, Sercan (Dk. 72 Emeghara), Barış Özbek (Dk. 83 Muhammed), Silva, Turgut Doğan (Dk. 88 Yusuf)

BANDIRMASPOR: Hasan Hüseyin, Adem, Abdullah, İbrahim, Oğulcan (Dk. 76 Berat), Samet, Yusuf, Feyyaz (Dk. 59 Timur), Doğan Can, Ali, Üstün

GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 84 Silva, Dk. 40 Barış Özbek, Dk 86 Turgut (Fatih Karagümrük) - Dk. 37 Üstün (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Barış Başdaş, Arif (Fatih Karagümrük) - Yusuf, Ali, Abdullah, Berat (Bandırmaspor)



Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Fatih Karagümrük, evinde Bandırmaspor’u ağırladı. Karagümrük, karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkmayı başardı.

12’nci dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Turgut Doğan, pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki Sercan’a çıkardı. Sercan’ın aşırtma denemesi kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

20’nci dakikada sağ kanattan Ramazan’ın pasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Silva, topu kalecinin sağından boş kaleye gönderdi: 1-0.

37’nci dakikada Ali’nin orta alanda pasında, ceza sahası içinde savunmanın arkasına sarkan Üstün Bilgi, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

40’ıncı dakikada orta sahada topla buluşan Barış Özbek, topu sürdükten sonra, kaleyi görür görmez uzaktan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

45’inci dakikada sağ kanattan Alparslan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Turgut Doğan’ın gelişine sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

65’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Silva’nın, ceza sahasına girer girmez aşırtmasında top az farkla üstten auta çıktı.

66’ncı dakikada uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Barış’ın müsait durumdaki şutunu kaleci çıkarmayı başardı.

84’üncü dakikada Turgut’un pasında sol kanatta topla buluşan Alparslan, ceza sahası içinde bulunan Silva’ya topu çıkardı. Silva’nın kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-1.

86’ncı dakikada Silva ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Turgut’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.