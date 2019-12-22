Fatih Karagümrük: 0 - Keçiörengücü: 2
İSTANBUL / STAT: Vefa HAKEMLER: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil Tunç FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin...
İSTANBUL /
STAT: Vefa
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil Tunç
FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk. 80 Barış Başdaş), Emeghara
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda (Dk. 83 Burak Aydın), Dialiba (Dk. 89 Mendy), Kone (Dk. 66 Abdulkadir Kuzey)
GOLLER: Dk. 69 ve 86 Dialiba (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Giray Bulak (Teknik direktör), Dk. 35 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 60 Dialiba (Keçiörengücü)
TFF 1'inci Lig'in 16'ncı hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
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