Fatih Çintimar: 2023 Salon Atletizm Şampiyonası adaylığımızda sona gelindi

Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu, yıl sonu genel değerlendirme toplantısı için İstanbul’da bir araya geldi. Avrupa Atletizm Birliği’nin (EA) İstanbul Ataköy’de bir otelde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve EA Başkanı Svein-Arne Hansen, Türkiye’nin aday olduğu 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÇİNTİMAR: 2023 SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI ADAYLIĞIMIZDA SONA GELİNDİ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, toplantının İstanbul’da yapılamasının önemine değinirken, “Bu toplantının burada olması hem bizim için hem de Türk atletizmi için de son derece önemliydi. Gelişen, büyüyen ve Avrupa’nın yıldızı olan bir atletizm değerinin böyle bir toplantıya da ev sahipliği yapması gerekirdi. Biz de yönetim kurulunda olduğumuzdan dolayı başkandan bu işin İstanbul’da yapılmasını talep ettik, başkan ve yönetim kurulu da uygun buldu. Bu dönemin 3’üncü toplantısını İstanbul’da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İstanbul’da yapılması iki taraf için de önemli. Şu an burada 2023’e kadar verilecek olan yarışmaların toplantıları ve oylamaları yapılıyor. O yarışmalar verildikten, buradaki kararlar alındıktan sonra önümüzdeki toplantıya kadar değerlendirme yapılıp açıklanacak. 2023 Salon Atletizm Şampiyonası adaylığımız vardı, bu adaylığımızda da son aşamaya gelindi. İnşallah salonumuzda yarın yapılacak denetim ve gezilerden sonra önümüzdeki ay organizasyonumuzla ilgili EA bir açıklama yapacaktır. Organizasyonun burada yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ederim. Gençlik Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu’nun desteğiyle inşallah 2023 adaylığımızı daha da pekiştirerek İstanbul’da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı Dünya Şampiyonası’ndan sonra gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Bunun bizim hakkımız olduğunu onlar da kabul ediyor, biz de üstüne basa basa söylüyoruz. 2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri içerisinde Avrupa Atletizm Şampiyonası ile bunu Ocak ayında başlatmak hem bizim için hem Avrupa atletizmi için son derece önemli olacaktır” dedi.

2023 Salon Atletizm Şampiyonnası’nda karar için kısa bir zaman kaldığına değinen Çintimar, “Son tarih bugünkü toplantılardan sonra belli olacak, açıklanacak. Ama şunu söyleyebilirim ki bir aksilik olmazsa bunu bizim organize etmemiz yönünde büyük bir gayret var. İnşallah biz organize edeceğiz. Zaten Fransa, Türkiye ve Hollanda adaydı. 1’inci elemede Fransa elendi, şu anda Hollanda ve biz varız fakat Hollanda’nın da çok fazla varlığı kalmadı, inşallah gereğini yapacağız” açıklamasında bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BURHAN FELEK’İ ANTRENMANLARA AÇACAĞIZ”

Yenilenen spor salonları ile ilgili de bilgi veren Çintimar, “Burhan Felek bitti, şu an İAF onayları için başvurular yapıldı diye biliyorum. Sadece artık bizim oraya organizasyon vermemiz ve organizasyonla ilgili teknik malzemeleri almamız kaldı. Onları da önümüzdeki haftalarda temin ederek orayı antrenmana açacağız” diye konuştu.

“EKSİKLERİMİZİ TESPİT EDEREK EMİN ADIMLARLA İLERLEYECĞEİZ”

Dünya Şampiyonası’nda beklenilen başarının yakalanamaması konusunda ise Çintimar şunları söyledi:

“Tek kelimeyle şunu söyleyebilirim; evet beklediğimiz olmadı ama bunun olmaması olimpiyat için olmayacağı anlamına gelmiyor. Eksiklerimizi tespit ederek daha emin adımlarla yukarıya doğru gitmeye çalışacağız. Tabii Dünya Şampiyonası’nda çocuklarımıza bu atmosferde yarıştıkları için teşekkür ediyorum. Hem hava sıcaklığı hem atmosferin değişikliği vardı. Ama inşallah oradaki eksiklerimizi tespit ederek bunların olimpiyatta yaşanmaması için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah olimpiyatta, bir önceki olimpiyatta olduğu gibi daha da yukarıya çıkabilmek için büyük bir gayret, çaba içerisinde olacağız.”

“TÜRKİYE’DE SPOR İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATILIYOR”

Yeni spor salonlarının yapımı hakkında da Çintimar, ”Belediye başkanımızın basında söylediği bir bilgi var, bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Bununla birlikte Gençlik Spor Bakanlığı’mızın da sadece İstanbul değil, tüm Türkiye’de spor atılımlarıyla ilgili çok ciddi atılımlar yaptığını biliyoruz. İstanbul ve Ankara ile ilgili bu atılımların devam etmesini ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

HANSEN: 2023 İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAĞIZ

Avrupa Atletizm Federasyonu Birliği Başkanı Svein Arne Hansen ise Türkiye’de yapılan toplantı için şunları söyledi:

“Yarın ve sonraki gün değerlendirme toplantısı için ekibimiz burada olacak. Değerlendirmelerini yapacaklar ama bu sadece benim kararıma bağlı bir şey değil. Şu an etrafta Türkiye’den başka aday gözükmüyor. 17 kişilik bir konseyin kararı sonrasında da umuyorum ki buradaki başarılı ekibin çalışmaları sonrasında da size doğru doğrulanacaktır.”

“RAMİL HEM TÜRKİYE’Yİ HEM DE AVRUPA’YI ÇOK İYİ TEMSİL EDİYOR”

Hansen, Rami Guliyev’in başarılı bir sporcu olduğunu dile getirirken, “Tabii ki Ramil öncelikle bizim iyi bir dostumuz hem Türkiye’yi hem Avrupa’yı çok iyi temsil ediyor. Bunların dışında evet DNA ilk kez Avrupa Oyunları’nda denendi. Unutmayın ki bu ilk kez yapılan ve ilk kez yapılan bir proje ve ürün. Bu yüzden bu projeyi desteklememiz gerekiyor. Ayrıca son gün sizin fikrinize karşı olarak 22 bin seyirci dolu bir stadyum, coşkuyla yarışmaları takip etti. Bu yüzden de DNA’i belki gelecekte salonda da deneyebiliriz. Hatta Türkiye’de bunun uygulamaları için Antalya ve İzmir’e gidip altyapılarda bu uygulamaları yapabiliriz. O yüzden bizim için önemli bir proje, geliştirmemiz lazım. Herhangi bir projeye başlamak elbet zordur” dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fatih Çintimar’ın açıklamaları

- EA Başkanı Svein-Arne Hansen’in açıklamaları