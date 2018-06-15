Fas - İran: 0-1

SAINT PETERSBURG, ()

STAT: Saint Petersburg

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

FAS: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Harit (Dk. 82 Da Costa), El Ahmadi, Boussoufa, Nordin Amrabat (Dk. 76 Sofyan Amrabat), Belhanda, Ziyech, El Kaabi (Dk. 77 Bouhaddouz)

İRAN: Beiranvand, Ramin, Cheshmi, Pouraliganji, Haji Safi, Omid (Dk. 79 Montazeri), Jahanbaksh (Dk. 85 Ghoddos), Shojaei (Dk. 68 Taremi), Amiri, Ansarifard, Azmoun

GOL: Dk. 90+5 (KK) Bouhaddouz (İran)

SARI KARTLAR: El Ahmadi (Fas) - Shojaei, Jahanbaksh, Ansarifard (İran)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta maçında İran, Fas'ı 90+5'inci dakikada Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Fas'ta Galatasaraylı Younes Belhanda 90 dakika sahada kalırken, Medipol Başakşehirli Manuel Da Costa 82'nci dakikada Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ise süre alamadı.

Öte yandan Fas ile İran arasında oynanan B Grubu karşılaşmasında, Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun düdük çaldı.

5'inci dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Amrabat'ın yaptığı ortada Belhanda'nın kafa vuruşu auta çıktı.

43'üncü dakikada İran kontra atağı sonucunda Azmoun'un vuruşunu kaleci Mohamedi kurtardı, dönen topu önünde bulan Jahanbakhsh'nın vuruşunu yine Mohamedi kornere çeldi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

69'uncu dakikada ceza sahasına giren Jahanbakhsh'ın ortasını Saiss engelledi ve topu kornere gönderdi.

80'inci dakikada Belhanda'nın pasında Ziyech'in vuruşunu Beiranvand kornere çeldi.

90+5'inci dakikada İran'ın kullandığı serbest vuruşta ters bir kafa vuruşu yapan Bouhaddouz topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

Mücadele, İran'ın 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.