Fanatik Gazetesi Türkiye Buluşmaları Adana'da başladı

Akif ÖZDEMİR / ADANA, ()

Fanatik Gazetesi Türkiye Buluşmaları'nın Adana'da başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen, yazarlar Mehmet Demirkol ve Tunç Kayacı, oturumda konuşmacı olarak katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen oturuma Adana Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu, Adanaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uzel, kendi dallarında başarı gösteren sporcular, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Tunç Kayacı'nın moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, gençlere ve spora yaptıkları yatırımlardan bahsederken, "Türkiye gençlerini tehdit eden iki büyük unsur var. Birisi uyuşturucu diğeri ise terör. Zaten terör örgütleri de uyuşturucudan beslendiği için biz gençlerimizi ne kadar spora yönlendirir, sporu ne kadar cazip hale getirirsek, gençlerimizi bu mikroptan kurtarmış olacağız. Bu konuda üzerimize düşenin çok daha fazlasını yapmanın çırpınışı içerisindeyiz. Gerek spor kulüplerinin gerekse medyanın da desteklerini bekliyoruz" dedi.

KIŞ OLİMPİYATLARINA TAM SAYFA

Necil Ülgen ise Fanatik Gazetesi'nin yeni yüzüyle sporseverlerle buluştuğunu belirtirken, şöyle konuştu:

"Hangi branşta başarı gelirse Fanatik Gazetesi'nde yer veriyoruz. Fransa'nın spora harcadığı para bizim Maliye Bakanlığı'nın bütçesi kadar. Fransa lisanslı bisikletçileri 644 bin, Türkiye'de 28 bin. Tenisçileri 1 milyon bizim 28 bin. Yine de böylesi dağılıma rağmen olimpik sporlara değer veriliyor. Şu anda Kış Olimpiyatları'na tam sayfa yer ayırabilen tek gazeteyiz. Fransa 100 sporcuyla giderken biz 6 sporcu ile Kış Olimpiyatları'na gidiyoruz. Maalesef bu sadece basının sorunu değil. Hal böyle olunca biz de kısıtlı bir çerçeveye hapsoluyoruz. Bu çerçeve de futbol. Futbol deyince de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor gibi takımlar."

DEMİRKOL: "UMARIM ADANA'DAN ŞAMPİYON ÇIKAR"

Spor yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol ise gençlerin bugünün dünyasında 9 saat okula gitmesine gerek olmadığını anlatırken, şunları söyledi:

"Bunu değiştirmemiz lazım. Finlandiya'da okul 3 saat. Benim oğlan biraz hiperaktif, 6 yaşındaki çocuğu sınıfa soktuk, oturtamadım adamı. Enerji patlaması yaşıyor adam. Bu işi çözmüş birçok ülke var. Biz de çözmeliyiz en fazla biz çaba göstermeliyiz. Çünkü en fazla çocuk bizde var. Avrupa'nın Brezilya'sı olmamamız için hiçbir neden yok. Bursa’da beni bir konuşmaya davet etmişlerdi. Felaket bir trafik vardı. O zaman demiştim ki 'Bu şehirden bir şampiyon çıkması lazım' umarım Adana’dan da bir şampiyon çıkar."

"SPORCU AÇISI DENEN BİR ŞEY VAR"

Demirkol, "Biz hayatta ne kadar darbe yediysek hayatta bu darbelerin bir suçlusu, bir put yaratmamız lazım. Onlar da genelde hakemler oluyor. Yani bütün dertlerimizi onların üzerinden anlatıyoruz. Hem güçlü hem en mağduruz. Halbuki şunları yapsak bütün sorunlarımız çözülür. Sporcu açısı denen bir şey vardır. Sporcunun çektiği acı vardır. Bir kas ağrısı vardır. Onları yaşamamış adamın hakemle oyuncuyla teknik direktörle ilgili laflar böyle oluyor. Yani o sporcunun derdini tasasını, menisküsünü birazcık yaşamış olmak lazım. Günde 10 kilometre yürüsen sen de o kas ağrısı nedir bilirsin. O adam hakkında daha konuşurken daha dikkatli konuşursun" dedi.

"SPORU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN YAPMASI LAZIM"

Türkiye'de sporu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması lazım diyen Mehmet Demirkol, "Türkiye'nin bir kere kendisini bir konumlandırması lazım. 'Ben neyim, bizden ne çıkar?' Bizden çıkacak olan öncelikle sporcudur. Bizim okullarımızın yarısı sadece futbolcu çıkarmaya karar verse Türkiye yırtar" diye konuştu

"CENGİZ GOL ATIYOR, ORTALIK YIKILIYOR"

'Brezilya'nın 11 bin tane yurt dışında oynayan oyuncusu var' diyen Demirkol şöyle devam etti:

"Bizde 4 tane olduğu zaman göbek atıyoruz. Cengiz, Roma'da 2 gol attı ortalık yıkıldı. Bir arkadaşım 'Bu adam beyin cerrahı mı' dedi. 'Hayır' dedim. 'Futbolcu değil mi' dedi. 'Evet' dedim. 'Ee gol attı neden seviniyorsunuz bu kadar? Gol attı diye seviniyorsunuz. Neden seviniyorsunuz tabii ki adam atacak' dedi."

Demirkol, bir Beşiktaş taraftarının Bayern Münih maçının sonucunun ne olacağını sorması üzerine, 'Maça gideceğim. Yani umutluyum" dedi.

Adana'da nağmağlup olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Adana Yüksel Gençlik Spor futbolcuları, Fanatik yazarlarına sürpriz yaparken, Mehmet Demirkol şampiyon takıma kupa ve plaket verdi. Oturum başarılı sporculara plaket verilmesinin ardından sona erdi.

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