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Falcon Fest triatlon yarışları, Samsun’da başladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN () - Türkiye'nin ilk Ekstrem Spor Festivali Samsun Falcon Fest, bugün triatlon yarışları ile devam etti. Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali Falcon Fest, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMTAB iş birliğiyle...

Falcon Fest triatlon yarışları, Samsun’da başladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN () - Türkiye'nin ilk Ekstrem Spor Festivali Samsun Falcon Fest, bugün triatlon yarışları ile devam etti.
Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali Falcon Fest, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMTAB iş birliğiyle dün başladı. 9 Ağustos tarihine kadar sürecek olan festival kapsamındaki spor etkinlikleri Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nun yanı sıra Atakum ilçesinde de yapıldı.
Uluslararası Falcon Fest Festivali nedeniyle 9 ülkeden yaklaşık 350 sporcunun katılımı ile bu sabah saat 10.00’da başlayan triatlon (Yüzme, bisiklet ve koşu) yarışları Çobanlı iskelesinden start aldı. Bisiklet yarışları, Çobanlı İskelesi'nden başlayıp, Samsun Sinop Yolunu takiben 19 Mayıs ilçesi Aşık Kutlu Eğitim Merkezi önüne kadar gidip ve aynı güzergahtan geri dönülerek başlangıç noktası olan Çobanlı İskelesinde son buldu. Koşu yarışları ise Çobanlı İskelesi'nden başlayıp Adnan Menderes Bulvarı bisiklet ve yaya yolu üzerini takiben Pelitköy Toplu Konut Kavşağı hizasından geri dönülerek başlangıç noktasında tamamlandı. Samsun’daki festival nedeniyle kapanan yollar ve KPSS sınavı nedeniyle çevre illerden de Samsun’da gelen araçlar yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araçlar bisiklet parkuruna girerek kendilerine yol bulmaya çalıştı.

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