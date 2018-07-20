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Fabri'den ayrılık açıklaması

Fabri: "Premier Lig'de oynamak isterim" İSTANBUL,() Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio Ramírez, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Avusturya kampının...

Fabri'den ayrılık açıklaması

Fabri: "Premier Lig'de oynamak isterim"

İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio Ramírez, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Avusturya kampının son gününde oynanan Krasnodar karşılaşmasının ardından transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Fulham ve Beşiktaş'ın sözlü olarak anlaşmaya vardığını ifade eden Fabri, "Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Şu anda Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasında. Sözlü anlaşma var ama imza atılmadı. Premier Lig'de oynama isteğim var. Bu olursa, tüm taraftarlara ve kulübe şimdiden teşekkür ediyorum. Buraya mutlu olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Hedeflerim vardı, hedeflerim doğrultusunda koşmaya devam edeceğim. "Tolga Zengin, ağabeyimdir. Çok şey öğrendim kendisinden. Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde" diye konuştu.
Premier Lig ekibi Fulham ile Beşiktaş'ın 6 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştığı, Fabri'nin yapacağı görüşmelerin ardından transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

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