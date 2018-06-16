Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...
'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı
Milletvekiline vatan hainliği suçundan tutuklama...
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik

Ezeli rakipler sanalda atıştı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -İZMİR'de ezeli rekabetlerinin ünü Türkiye sınırlarını aşıp uluslararası alanda tanınan Göztepe ve Karşıyaka, liglerde birbirlerinden ayrı kategorilerde yer alsalar da aralarındaki çekişme sanal alemde devam...

Ezeli rakipler sanalda atıştı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -İZMİR'de ezeli rekabetlerinin ünü Türkiye sınırlarını aşıp uluslararası alanda tanınan Göztepe ve Karşıyaka, liglerde birbirlerinden ayrı kategorilerde yer alsalar da aralarındaki çekişme sanal alemde devam ediyor. 1 Kasım 1912'de kurulan ve 2012'deki 100. kuruluş yıl dönümünde unutulmaz bir kutlamaya imza atan Karşıyaka, 14 Haziran'daki Göztepe'nin kuruluş yıl dönümünde rakibine sosyal medyadan gönderme yaptı. Karşıyaka, kulübün resmi sosyal medya sayfalarında 1 Kasım 2012'deki kutlamaya ait karşı kıyıdan çekilen bir fotoğrafı, "TBT 1 Kasım 2012. Takdir ediliyorsan değil taklit ediliyorsan başarmışsın demektir" notuyla paylaştı. 
İzmir'de 12 yıldır her kuruluş yıl dönümünü festival havasında, binlerce taraftarının coşkusuyla kutlayan, 14 Haziran'daki 93. doğum günü kutlamasında da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yan yana dizilip meşaleler, havai fişekler ve ışık şovları eşliğinde müthiş bir görsel şova imza atan Göztepe ise bu paylaşıma yanıtını yine sosyal medya hesaplarından verdi. Kulübün resmi hesapları, son kutlamaya ait Karşıyaka'dan çekilen bir fotoğrafı, "14 Haziran coşkusu 2006'dan bu yana olduğu gibi bu yıl da en iyi İzmir'in karşı yakasından takip edildi" notuyla paylaşıp Karşıyaka'ya gönderme yaptı. İzmir'in iki karşı kıyısında bulunan Göztepe ve Karşıyaka, 2015-16 sezonundan bu yana futbolda aynı ligde yer almıyor. Göztepe bu süreçte 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarken Karşıyaka ise 3. Lig'e düştü.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325