Ezeli rakipler sanalda atıştı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -İZMİR'de ezeli rekabetlerinin ünü Türkiye sınırlarını aşıp uluslararası alanda tanınan Göztepe ve Karşıyaka, liglerde birbirlerinden ayrı kategorilerde yer alsalar da aralarındaki çekişme sanal alemde devam ediyor. 1 Kasım 1912'de kurulan ve 2012'deki 100. kuruluş yıl dönümünde unutulmaz bir kutlamaya imza atan Karşıyaka, 14 Haziran'daki Göztepe'nin kuruluş yıl dönümünde rakibine sosyal medyadan gönderme yaptı. Karşıyaka, kulübün resmi sosyal medya sayfalarında 1 Kasım 2012'deki kutlamaya ait karşı kıyıdan çekilen bir fotoğrafı, "TBT 1 Kasım 2012. Takdir ediliyorsan değil taklit ediliyorsan başarmışsın demektir" notuyla paylaştı.

İzmir'de 12 yıldır her kuruluş yıl dönümünü festival havasında, binlerce taraftarının coşkusuyla kutlayan, 14 Haziran'daki 93. doğum günü kutlamasında da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yan yana dizilip meşaleler, havai fişekler ve ışık şovları eşliğinde müthiş bir görsel şova imza atan Göztepe ise bu paylaşıma yanıtını yine sosyal medya hesaplarından verdi. Kulübün resmi hesapları, son kutlamaya ait Karşıyaka'dan çekilen bir fotoğrafı, "14 Haziran coşkusu 2006'dan bu yana olduğu gibi bu yıl da en iyi İzmir'in karşı yakasından takip edildi" notuyla paylaşıp Karşıyaka'ya gönderme yaptı. İzmir'in iki karşı kıyısında bulunan Göztepe ve Karşıyaka, 2015-16 sezonundan bu yana futbolda aynı ligde yer almıyor. Göztepe bu süreçte 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarken Karşıyaka ise 3. Lig'e düştü.

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