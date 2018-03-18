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Eyüpspor - Keçiörengücü: 2 - 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() STAT: ESENLER HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Sezgin Altun (xx), Cemalettin Gündoğdular(xx) EYÜPSPOR: Evren Özyiğit(xx) - Gencay Erten (x) (Dk. 46 Bilal Gülden(xxx), Doğukan Bad(xxx), Berkan Burak Turan(xx), Atakan...

Eyüpspor - Keçiörengücü: 2 - 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

STAT: ESENLER
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Sezgin Altun (xx), Cemalettin Gündoğdular(xx)
EYÜPSPOR: Evren Özyiğit(xx) - Gencay Erten (x) (Dk. 46 Bilal Gülden(xxx), Doğukan Bad(xxx), Berkan Burak Turan(xx), Atakan Arslan(xx)(Dk. 46 Kubilay Akyüz), Yüksel Kayaalp(xx), Dede Çelik(xxx), İsmail Ayaz(xx), Mehmet Kodeş(xx), Vahit Yaşar(xx), Kıvanç Salihoğlu(xxx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar Memişoğullarından(x) -  Hüseyin Güngör(xx), Erdi Dikmen(xx), Rıdvan Koçak(xx), Sinan Morgil(xx), Uğur Utlu(x), Efe Can Çölbekler(xx), Umut Pusat(x) (Dk. 66 İlyas Yavuz(xx), Berat Satılmış(xx) (Dk. 76 Abdurrahman Kuyucu (xx), Ahmet Güven(xx), Okan Baydemir(x)
GOLLER: Dk. 64 Kıvanç Salihoğlu, Dk. 85 Bilal Gülden(P) (Eyüpspor) - Dk. 27  Ahmet Güven (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Vahit (Eyüpspor) - Yaşar, Okan (Keçiörengücü)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 26'ncı hafta karşılaşmasında Eyüpspor ikinci yarıda bulduğu gollerle sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Kıvanç ve 85'inci dakiakda penaltıdan Bilal atarken, konuk takımın karşılaşmadaki tek golü 27'nci dakikada Ahmet'ten geldi. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 28'e yükseltirken, Play off yarışındaki Keçiörengücü 48 puanda kaldı.

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