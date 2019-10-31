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Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL () STAT: Esenler HAKEMLER: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran  EYÜPSPOR: Alp Tutar - Berzan Akkaya (Dk. 114 Muhammet Sercan Türkeri), Muhammet Yeşil, Egemen Zengin, Volkan Kesim (Dk. 82 Ali Aydın),...

SPOR 29.10.2019, 17:08
Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL ()

STAT: Esenler
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran 
EYÜPSPOR: Alp Tutar - Berzan Akkaya (Dk. 114 Muhammet Sercan Türkeri), Muhammet Yeşil, Egemen Zengin, Volkan Kesim (Dk. 82 Ali Aydın), Ahmet Tekçam, Berkan Turan (Dk. 98 Kadirhan Atagün), Erkut Tekinsoy (Dk. 71 Mahsun Çapkan), Eren Taşkın, Ömer Akbel, Harun Özcan
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Savaş Polat (Dk. 58 Ömer Ali Şahiner), Fallou Diagne, Selim Ay, Ferhat Öztorun (Dk. 105 Mücahit Can Akçay), Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 46 Levan Shengelia), Ali Yaşar, Erdon Daci, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic (Dk. 86 Miya)
GOLLER: Dk. 103 Harun Özcan (Eyüpspor) 
SARI KARTLAR: Muhammet Yeşil, Berkan Turan, Mahsun Çapkan, Berzan Akkaya, Eren Taşkın (Eyüpspor) - Volkan Fındıklı, Erdon Daci, Ali Çamdalı, Shengelia, Ferhat (İttifak Holding Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Eyüpspor’un konuğu oldu. TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Eyüpspor mücadelenin 103’üncü dakikasında Harun Özcan’ın ayağından bulduğu golle rakibini kupanın dışını itti.

6’ncı dakikada rakibinden topu kapan Hadziahmetovic, sol kanattan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Bajic’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
25’inci dakikada Volkan Fındıklı kaptığı topla ceza sahası içindeki Bajic’i topla buluşturdu. Bajic’in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Alp gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle geçildi.
56’ncı dakikada atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Eren Taşkın, kaleci Ertuğrul’un üstünden topu aşırttı. Konyaspor savunmasında Selim Ay, kaleye giden topu son anda kayarak kornere gönderdi.
Mücadelenin 90 dakikası 0-0’lık eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
103’üncü dakikada Eyüpspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topla hareketlenen Harun Özcan, Selim Ay’ı geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Harun’un şutunda meşin yuvarlak  kaleci Ertuğrul’un sağından ağlarla buluştu: 1-0.
Uzatma kısmının ilk yarısı Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.
118’inci dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Harun’un pasında ceza sahası içindeki Eren vuruşunda kaleci Ertuğrul’un dokunduğu top direkten oyun alanına döndü.
Mücadele başka gol olmadı ve Eyüpspor sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’nci tura yükseldi.

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