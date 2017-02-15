EYOF'ta Altın Madalyaları 5 ülke paylaştı

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin (EYOF) ikinci gününde 7 dalda dağıtılan altın madalyalar, 5 ülke arasında paylaşıldı.

EYOF 2017 Erzurum’da ikinci gün kürsüye en fazla sporcu çıkaran ülke Rusya oldu. Kayaklı koşu branşını domine eden Rus sporcular, bu dalda altın madalyaları ülkelerine götürürken, Finlandiya kızlarda üçüncülük, erkeklerde de ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kayakla atlama branşında kürsü Fransa ve Slovenya’dan oluştu. Erkeklerde gelecek vadeden genç Sloven Timi Zajc, şubat başında FIS Continental Cup’ta yarıştığı kulelerde iyi bir derece yaparak birincilik elde etti. Kızlarda ise Romane Dieu altın madalyanın sahibi olurken, ikinci ve üçüncü sırada Sloven sporcular Nika ve Katra yer aldı.

Alp disiplini yarışmalarında erkekler büyük slalomda Alex Vinatzer kariyerinin en önemli başarısını yakalayarak altın madalyaya uzandı. Finlandiyalı Turo Torvinen gümüş madalyanın sahibi olurken, İtalyan Giovanni Zazzaro da üçüncü sıraya çıktı.

Biatlonda kızlar ve erkeklerde dağıtılan toplam altı madalya, beş ülke arasında paylaşıldı. Kızlarda Fransa'dan Cemille Bened ilk sırayı alırken, Ukraynalı Khrystyna Dmytrenko ikinci, Rus Anastasia Shevchenko da üçüncü oldu

Erkeklerde Çek sporcu Vitezslav Hornig öne çıkarak altın madalyaya uzandı. Estonyalı Kristo Siimer gümüş, Rus Mikhail Pervushin de bronz madalyayı boynuna astı. eyof 2017'nin ikinci gününde dereceler şöyle paylaşıldı:

Alp disiplini büyük slalom (Erkekler): 1- Alex Vinatzer (İtalya), 2- Turo Torvinen (Finlandiya), 3- Giovanni Zazzaro (İtalya). Biatlon 7,5km Sprint (Erkekler): 1- Viteazslav Hornig (Çek Cumhuriyeti), 2- Kristo Siimer (Estonya),3- Mikhail Pervushin (Rusya)

Biatlon 6km Sprint (Kızlar): 1- Camille Bened (Fransa), 2- Khrystyna Dmytrenko (Ukrayna),3- Anastasia Shevchenko (Rusya)

Kayaklı koşu 7,5km (kızlar): 1- Kristina Kuskova (Rusya), 2- Elena Kucheva (Rusya), 3- Josefiina Book (Finlandiya),

Kayaklı koşu 10km (erkekler): 1- Andrei Nekrasov (Rusya), 2- Petteri Koivisto (Finlandiya),3- Andrei Kuznetsov (Rusya)

Kayakla atlama (kızlar): 1- Romane Dieu (Fransa), 2- Nika Kriznar (Slovenya), 3- Katra Komar (Slovenya)

Kayakla atlama (erkekler): 1- Timi Zajc (Slovenya), 2- Jonathan Learoyd (Fransa), 3- Mathis Contamine (Fransa) FOTOĞRAFLI