EYOF heyecanı başlıyor

ERZURUM, () - AVRUPA Olimpiyat Komitesi (EOC) tarafından düzenlenen veTürkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), yarın yapılacak açılış töreniyle Erzurum'da başlayacak.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek ve sürprizlerin de yer alacağı açılış töreni ücretsiz olacak. Bu yıl 13'üncüsü yapılacak, 18 Şubat'a dek sürecek EYOF 2017, daha önceki ev sahibi Bosna Hersek'in çekildiğini duyurması üzerine Türkiye'ye verilmişti. Türkiye'nin 2019 yılında düzenleyeceği 14. EYOF ise Bosna Hersek'e devredildi. Erzurum'daki tesisler, bir yıldan az bir sürede gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonunda oyunlara hazır hale getirildi. Organizasyonda, 34 ülkeden 14-18 yaş arasında 700'e yakın sporcu, 9 branşta madalya mücadelesi yapacak. Erzurum, EYOF 2017 süresince yaklaşık 2 bin katılımcıyı ağırlayacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard branşlarında, 39 kategoride madalya dağıtılacak.

TÜRKİYE'Yİ 69 SPORCU TEMSİL EDECEK

Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma potansiyeli bulunan genç sporcuların tecrübe kazanması açısından büyük önem taşıyan oyunlarda Türkiye'yi 24 kız, 45 erkek olmak üzere toplam 69 sporcu temsil edecek.Müsabakalar, Alp Disiplini ve Kar Kayağı Palandöken Kayak Merkezi,Biatlon Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi, Kayakla Atlama Kuleleri, Curling Salonu,Kazım Karabekir Spor Kompleksi Buz Hokeyi Salonu, Kısa Mesafe Sürat Pateni Pistive Buz Pateni Salonu'nda yapılacak.

ERDENER SİTEM ETTİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr.Uğur Erdener, başarılı bir organizasyona imza atılacağına inandığını söyledi.

Erdener, "Oyunlar çok speküle edildi. 'İptal olacak, ertelenecek, ülkeler gelmeyecek' diye dedikodular üretildi. Bu noktada EYOF'un, ülkemizin, doğru anlatılması gerekiyordu" dedi.

Doğru anlatımın da ötesinde, katılımcı ülkelerin Türkiye'deki güvenlik endişelerinin giderilmesinin gerektiğini vurgulayan Erdener, "Sonuçta aileleri ikna etmek zorundasınız, çünkü katılacak sporcular çocuk yaştalar. TMOK olarak, çalışma arkadaşlarımla birlikte bu alanda ciddi bir emek sarf ettik. Bugün eğer EYOF yapılıyorsa TMOK'un bu ikna çalışmasının önemli rolü olmuştur. Ülkemizin yansıtılması, bu ülkenin özellikle güvenlik açısından her zaman ciddi tedbirleri almakta olduğunu vurgulamak, Erzurum'daki kış spor tesislerinin anlatılması, daha da önemlisi Türkiye'nin spor organizasyonlarındaki başarısını göstermek gerekiyordu." dedi.