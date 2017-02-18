EYOF Bayrağı Saraybosna'da

ERZURUM’da düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Kış Oyunları (EYOF 2017) başarıyla tamamlandı ve bayrak, Erzurum’a gelen Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka'ya teslim edildi. 2011'de Dünya Üniversite Kış Oyunlarından sonra EYOF 2017'ye de ev sahipliği eden Erzurum’da 11 Şubat günü başlayan ve 34 ülkeden toplam 650 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Kış Oyunlarının kapanış töreni Atatürk Üniversitesi’ndeki Oyunlar Köyü’nde yapıldı.

Son gün yapılan yarışmalarda ilk üç dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle başlayan törende bayrak geçişi oldu. Türk bayrağını snowboard slalomda bronz madalya kazanan Aydan Karakulak taşıdı. Avrupa gençlerini Erzurum’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Seyfettin Azizoğlu, kapanış töreninde şunları söyledi.

"Güzel ülkemizin güzel şehri Erzurum’da siz misafirlerimizi bir hafta süresince ağırlamış olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Erzurum’a gelerek gençlerimizle, Türk sporcularla çok güzel bir festival yaptınız. Erzurumlular olarak sizleri çok sevdik, umarım sizler de bizleri sevmişsinizdir. İsterdim ki, katılamayan diğer ülkelerin gençleri de burada sizlerle, bizlerle olsalardı da bu güzelliği, neşeyi ve olimpiyat coşkusunu beraberce yaşasaydık. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu, organizasyon bayrağını EYOF’un 2019’da Bosna Hersek’te yapılacak olması nedeniyle Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka’ya verdi. Oyunların başladığı gün Kiremitliktepe’deki atlama kulelerinin yanında yakılan EYOF meşalesi de söndürüldü. RUSYA 39, FRANSA 21Ş, SLOVENYA 10 MADALYA KAZANDI

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'de 14-18 yaş aralığındaki sporcular, beş gün süren müsabakalarda alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon, kayakla atlama, artistik patinaj, sürat pateni, curling ve buz hokeyi branşlarında yarıştı.

'Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor' sloganıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin ardından en çok sporcuyla katılan Rusya, 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazanarak sıralamada ilk sıraya yerleşti.

Fransa, 7 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzeretoplamda 21 madalya ile sıralamada ikinci, Slovenya 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile üçüncü oldu. TÜRKİYE, İLK KEZ 2 GÜMÜŞ, 1 BRONZ ALDI

1991 yılından bu yana yapılan EYOF'un kış organizasyonunda madalyası bulunmayan Türkiye, sürat pateni 1000 metre yarışlarında Hazar Karagöl ile Mihriban Polat, Kader Macit, Zeynep Öztemir ve Hilal Nevruz'dan oluşan curling bayan milli takımıyla gümüş madalya kazandı. Aydan Karakulak ise snowboard paralel büyük slalomda bronz madalya alarak Türkiye'nin ilk madalyalarını kazandıran isimler oldu. FOTOĞRAF