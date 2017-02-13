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Evrensel Kış Sporları Merkezi Erciyes'ten bir ilk

KAYSERİ,() - 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Kupası, 18-19 Şubat'ta Türkiye'de ilk kez Erciyes'te yapılacak. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi tarafından büyük yatırımları sonucunda dünya standartlarında yapılan Erciyes Kayak Merkezi, ulusal...

Evrensel Kış Sporları Merkezi Erciyes'ten bir ilk

KAYSERİ,() - 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Kupası, 18-19 Şubat'ta Türkiye'de ilk kez Erciyes'te yapılacak.

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi tarafından büyük yatırımları sonucunda dünya standartlarında yapılan Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve Uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

"Evrensel Kış Sporları Merkezi" konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi, 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde, son dönemlerin gözdesi olan "Kar Voleybolu" turnuvasına ev sahipliği yapacak. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nın 1. turu, ilk kez Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Erciyes'te gerçekleşecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kar Voleybolu Avrupa Kupası etkinliğini, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle yürütecek. 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes Kayak Merkezi'nin Develi Kapı bölgesinde yapılırken, kazanan takımlara toplam 5 bin Euro ödül verilecek.

Sekiz ayrı tur olarak düzenlenen 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun yapılacağı ülkeler:

1. Tur - Erciyes Kayseri Türkiye (18-19 Şubat 2017)

2. Tur - Spindleruv Mlyn Çek Cumhuriyeti (25-26 Şubat 2017)

3. Tur - Uludağ Bursa Türkiye (3-5 Mart 2017)

4. Tur - Disentis İsviçre (11-12 Mart 2017)

5. Tur - Kjanska Gora Slovenya (18-19 Mart 2017)

6. Tur - Wagrain-Kleinarl Avusturya (25-26 Mart 2017)

7. Tur - Malbun Lihtenştayn (1-2 Nisan 2017)

8. Tur - Kronplatz / Plan de Corones İtalya (8-9 Nisan 2017)

(FOTOĞRAFLI)

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