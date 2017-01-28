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Evkur Yeni Malatyaspor, Vodafone Arena’da sahne alacak

TFF 1'inci Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor karşılaşmasını İstanbul’da Vodafone Arena Stadı’nda oynamak için Beşiktaş ve Denizlispor kulüpleriyle anlaşmaya vardı. Malatya İnönü Stadı’nın bozuk...

Evkur Yeni Malatyaspor, Vodafone Arena’da sahne alacak
TFF 1'inci Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor karşılaşmasını İstanbul’da Vodafone Arena Stadı’nda oynamak için Beşiktaş ve Denizlispor kulüpleriyle anlaşmaya vardı.
Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemininden dolayı uzun süredir maçlarını başka bir statta oymak için girişimde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’la Vodafone Arena’nın kullanımı için yaptığı görüşmeden olumlu netice aldığı ifade edildi.
DENİZLİSPOR MAÇI VODOFONE ARENA’DA
Oynanan son iki maçta İnönü Stadı’nın zemininin iç saha avantajlarını kullanmaya engel teşkil ettiğini yönetimiyle de paylaştığı öğrenilen Kulüp Başkanı Gevrek’in girişimleri neticesinde alınan kararın Denizlispor maçında hayata geçirileceği ifade edildi.
Müsabakanın İstanbul’da oynanmasıyla ilgili Denizlispor Kulübü’nün onayının da alındığı ve yeşil siyahlı kulübün rezervasyonunu buna göre yapacağı öğrenildi.

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