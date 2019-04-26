Evkur Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Malatya ekibinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 25.04.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Malatya ekibinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.