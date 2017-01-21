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Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Mikail PELİT / MALATYA, () STAT: İnönü HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Erdem Bayık (xx), Oğuz Terzi (xx) EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xxx)- Caner Arıcı (xxx), Sedat Ağçay (xxx), Mehmet Sak (xx) (Dk.40 Sezer Özmen xx), Yiğitcan Erdoğan...

Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Mikail PELİT / MALATYA, ()
STAT: İnönü
HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Erdem Bayık (xx), Oğuz Terzi (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xxx)- Caner Arıcı (xxx), Sedat Ağçay (xxx), Mehmet Sak (xx) (Dk.40 Sezer Özmen xx), Yiğitcan Erdoğan (xx), Perreira (xxx), İrfan Başaran (xxx), Azubuike (xxx), Sadık Çiftpınar (xxx), Mba (xx) (Dk.72 Rahman Buğra xx), Amutu (xxx) (Dk.76 Ahmet Aras xx)
MERSİN İDMANYURDU: Nikola (xx)- Kudbettin (xx), Mahmut Metin (xx) (Dk.82 Ahmet Bener), Tolga Şahin (x), Mitrovic (xx), Abdulkadir (xx), Nurullah (x) (Dk.90 Mehmet Enes x), Gökan Akkan (x), Güven Varol (xx), Sinan Kaloğlu(x), Melih Gökçek (x)
GOLLER: Dk.7 İrfan Başaran, Dk.65 (penaltı) Perreira (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk.60 Sinan (Mersin İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Amutu (Yeni Malatyaspor), Gökan Akkan, Milan, Kudbettin (Mersin İdmanyurdu)
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 mağlup etti.
7'nci dakikada İrfan Başaran’ın cezasahası dışından kullandığı frikikte top kalecinin sağıdan ağlarla buluştu:1-0.
19’uncu dakikada Caner Arıcı’nın ara pasıyla buluşan Amutu ceza sahası dışından sert vurdu. Top üstten auta çıktı.
22'nci dakika İrfan’ın kullandığı köşe vuruşunda Pereira iyi yükseldi. Onun vuruşunda top kalecide kaldı.
53’üncü dakikada Caner’in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Amutu’nun vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
60’ıncı dakikada Mersin İdmanyurdu atağında ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gördüğü yerden sert vuran Sinan topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.
65’inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında Amutu ceza sahası içinde yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Perreira ağlarla buluşturdu: 2-1.

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