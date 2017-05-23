Evkur Yeni Malatyaspor kupasını aldı



Süper Lige'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

TFF 1'inci Lig'de sezonu Sivasspor'un ardından 2'nci olarak tamamlayıp, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor için kupa töreni düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla yapılan kupa törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, futbolcular, yönetim ve teknik heyet katıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait üstü açık otobüsle şehir turu atan sarı-siyahlı takım, başarısını taraftarıyla paylaştı. Daha sonra Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, tek tek plotforma davet edilerek kupası takdim edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, burada yaptığı konuşmada, taraftarlara teşekkür ederek, "Takımı hak ettiği yere taşıdık" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Malatya için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, “Bugün Malatya’mızı Süper Lig’e taşıyan, Evkur Yeni Malatyaspor’umuzu Süper Lig’e taşıyan yönetimimiz, futbolcularımız ve siz taraftarlarımızla birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, "Malatyaspor’un şampiyonluğunda emeği geçen çok kıymetli futbolcularımıza Sedat kaptan başta olmak üzere bütün futbolcularıma, teknik heyetimize, masöründen hocasına kadar bütün kardeşlerime, bütün taraftarlarımıza, Derebeyleri’ne, Murat Soysal kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törenin konser bölümü ise Osmaniye’nin Amanos Dağları Yarpuz Yaylası’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Malatya doğumlu Hasan Sevinç’in şehit olması nedeniyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kutlamalar

-Kupa sevinci

-Meşalalelerin yakılması

-Açıklamalar

HABER-KAMERA: MİKAİL PELİT / MALATYA,()