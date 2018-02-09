Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA, () -

Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Maçın başında 1-0 öne geçtiklerini ancak daha sonra rakibin eşitliği sağladığını belirten Bulut, "İlk yarı ve ikinci yarının ilk 20 dakikasında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kalan dakikalarda ise kötüydük. Çok fazla pas hatası yaptık. İstediğimiz baskıyı orta sahada sağlayamadık. Yine de aldığımız bir puana sevinmemiz lazım. Öndeyiz, rakip hala arkamızda. Bugün maçta yaptığımız hatalardan ders almamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti. Rakiplerinin haftalardır süren disiplinli oyununun bugün de sürdüğünü aktaran Özdeş, maçın ilk dakikalarında kalelerinde gördükleri golden sonra beraberliği yakaladıklarını söyledi.

Maçın ikinci yarısında rakibin kendilerini savunma yapmaya zorladığını belirten Özdeş şöyle dedi:

"Bir kaç pozisyon bulduk. Ramazan'ın gününde olması gol yememizi engelledi. Son 15 dakikada rakibimizin gardı düşmüşken son andaki tercihlerimiz burada gol atmamızı engelledi. Her iki takımın aldığı bir puan doğal görünüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kemal Özdeş'in konuşması

- Erol Bulut'un konuşması

(FOTOĞRAFLI)