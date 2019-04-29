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Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 2-1

Taha AYHAN / MALATYA () STAT: Yeni Malatya HAKEMLER: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Murat Yıldırım, Adem (Dk. 84 Eren), Mustafa (Dk. 43 Robin), Donald, Aleksic, Chebake, Mina, Kamara, Bülent, Bifouma...

Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 2-1

Taha AYHAN / MALATYA ()

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Murat Yıldırım, Adem (Dk. 84 Eren), Mustafa (Dk. 43 Robin), Donald, Aleksic, Chebake, Mina, Kamara, Bülent, Bifouma (Dk. 73 Guilherme) 
KASIMPAŞA: Scuffet - Gonçalves, Youssef, Sadiku (Dk. 45 Hafez), Hassan, Koita, Tarkan, Abdul Rahman (Dk. 77 İlhan), Hajradinovic, Veigneau (Dk. 58 Perica), Popov
GOLLER: Dk. 43 Adem, Dk. 68 Robin (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 84 Koita (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Adem, Robin, Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor) - Sadiku, Veigneau, Hafez, Ben Youssef, Trezeguet (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

3'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
8'inci dakikada ceza sahasının dışından kalenin sol çaprazdan Murat Yıldırım tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
30'uncu dakikada ceza sahası dışından Koita'nın çektiği şutta top direkten oyun alanına geri döndü. 
43'üncü dakikada sol kanattan Aleksic tarafından ceza sahası içine açılan ortaya iyi yükselen Adem, kafa vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
47'nci dakikada ceza sahası dışında Kamara'nın pasıyla topla buluşan Adem, sert vurdu. Topu kaleci Scuffet kurtardı. 
54'üncü dakikada Kamara'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya vuruşunu yapan Donald, boş kaleye sert vurdu. Top oyun alanında kaldı.
61'inci dakikada ceza sahası içine açılan ortaya iyi yükselen Koita kafa vuruşunu yaptı. Top üst direkten auta çıktı.
65'inci dakikada Bifouma'nın ara pasıyla topla buluşan Kamara gelişine sert vurdu. Topu kaleci Scuffet kornere çeldi.
68'inci dakikada sol kanattan Aleksic'in kullandığı kornerde topla buluşan Bifouma gelişine vurdu. Savunmadan seken topu tamamlayan Robin farkı 2'ye çıkarttı: 2-0. 
70'inci dakikada ceza sahası içerisine giren ve kaleciyi de geçen Trezeguet vuruşunu yaptı, ancak topun filelerle buluşmasını Robin engelledi.
76'ncı dakikada ceza sahası içerisine giren Tarkan'ın vuruşunda topu kaleci Ertaç kornere çeldi. 
84'üncü dakikada Koita, orta sahadan ceza sahasına taşıdığı topa sert vurdu. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1.
89'uncu dakikada topla buluşan Guilherme şutunu çekti. Top kale direğinin dibinden auta çıktı.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

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