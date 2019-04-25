Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA () - Ziraat Türkiye Kupası yarı final son maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a 5-2 yenilerek kupaya veda etti. Böylelikle Galatasaray, kupada finale yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Finale isteyerek ve inanarak kaldık. Baştan sona oyunun kontrolü tamamen bizde olan bir maç oldu. Maça başlayışımız dezavantajlı oldu ama bitirişimiz iyi oldu. Galatasaray büyük bir camia, marka çok büyük bir marka, bazen 30 milyon deyince yanlış anlaşılıyor ama hakkı yenince birleşebilen bir camia, ilahi adalete inanan, sonuna kadar da pes etmeyen bir takımız. Dolayısıyla bunun bazı tezahürlerini burada gördük. Takımın oyunundan, mücadelesinden son derece memnunum. Güzel bir maç geçti. Bir iki de talihsizlikle başladık. Belhanda kendisini iyi hissetmedi, onu değiştirmek zorunda kaldık. Son saniye oldu. Neredeyse esame listesine yazıyorduk ama çıkarttık. Arkasından Marcao sakatlandı. Buna rağmen çıkan, giren, oynayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Finale çıkan takım biz olduk. Mutluyuz."

Finalde Akhisar'ı eleyip kupanın sahibi olmak istediklerini ifade eden Terim, "Kupada daha önce Akhisar bizi finalde elemişti. Bu sefer nasipse biz eleyeceğiz. Akhisar hak etti. Uzun zamandır kupa alamıyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı Galatasaray müzesine götürürüz. Şu an itibarıyla final dahil 6 maçımız var" şeklinde konuştu.

Malatya ile oynamanın çok kolay olmadığını, skora rağmen kolay bir maç olmadığını kaydeden Terim, "Malatya özellikle kendi evinde güçlü işler yapan bir takım, onun için burada 5 gollü bir galibiyet çok kolay olmadı. Her zaman inandık, şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden yeniden doğarız. Hiçbir zaman pes etmeyiz" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin 'Ligde Başakşehir ile olan puan farkının kapanmasının ardından oyuncularda öz güveninin artığını ve Galatasaray'ın daha iyi oynamaya başladığını düşünüyor musunuz' sorusuna Terim, "Son maçlarımıza baktığımızda topun kontrolünün yükseldiğini görebiliriz. Şimdi öyle bir sezon yaşıyoruz ki, her şeye rağmen pes etmedik ve kazanmaya devam ediyoruz. Pas bizim oyunumuzun en önemli etkenlerinden birisi. Oyunun sadece pas bölümünü değil her bölümünü iyi oynamaya başladık. Biz oyunun her tarafında oynayabilen bir takımız. Deplasmanlarda bunu daha önce çok yapamamıştık ama bugün oyuncular da oyundan çok keyif aldı. Oyunun her alanında vardık ve paslar yaptık. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oynadık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir Galatasaray olacak" yanıtını verdi.

BULUT: KENDİMLE İLGİLİ RADİKAL BİR KARAR ALABİLİRİM

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ise 5-2 kaybettikleri Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tabii sonuca bakarak konuşmayacağım. Geldiğimiz noktada Evkur Yeni Malatyaspor'da tabii ki hedefimiz bu şehre, kulübe final yaşatıp, kupayı getirmekti ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bugün daha güçlü bir rakibe karşı elenmiş olduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İkinci yarıda oynadığınız futboldan dolayı özür diliyoruz. İlk yarı iyi bir futbol vardı, öne geçebilirdik. Maalesef olmadı. Nitekim elenmiş olduk" dedi.

Ligde kalan 5 maç olduğuna dikkat çeken Bulut, "Evkur Yeni Malatyaspor'un en iyi şekilde oynayıp, en iyi yerde bırakacağını düşünüyorum. Ama onun dışında ekibimle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde konuşup, kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim. O yüzden ekibimle oturup bunu 1-2 gün içerisinde konuşacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fatih Terim'in konuşması

- Erol Bulut'un açıklaması

(FOTOĞRAFLI)