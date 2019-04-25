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Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından notlar

Taha AYHAN MALATYA () - Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Süper Lig'in iki sarı kırmızılı takımı daha önce 4’ü lig, 1'i ise kupa olmak üzere 5 karşılaşmada karşı...

Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından notlar

Taha AYHAN MALATYA () - Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Süper Lig'in iki sarı kırmızılı takımı daha önce 4’ü lig, 1'i ise kupa olmak üzere 5 karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2'sini Evkur Yeni Malatyaspor, 2'sini ise Galatasaray kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray ilk olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. Sezonun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma ise 2-0 Galatasaray’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. İki takım bu sezon Süper Lig’de bir kez daha karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 üstün tamamladı. Sezonun ikinci yarısında 6 Nisan’da İstanbul’da oynanan karşılaşmayı ise Galatasaray 3-0 kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, 2 Nisan’da İstanbul’da Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Ligde 4 büyüklerin üçünü iç sahada deviren ve tarihinde ilk defa yarı final oynayan Malatya temsilcisi, Galatasaray'ı da eleyerek finale yükselmek istiyor.
TRİBÜNLER DOLDU
Süper Lig'de 59 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray ile ligin 8'inci sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 24 bin bilet satılırken, deplasman ekibi için ayrılan 1287 kişilik koltuğun bileti tükendi. Böylelikle tribünler boş kalmadı.
STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.
MALATYASPORLU TARAFTARLARDAN DEV PANKART
Malatya'nın 27 bin kişilik stadyumunda taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton ve kale arkası tribünlerinde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı kırmızılı atkılarını salladı, 'Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda' yazısı dikkatleri üzerine çekti.

(FOTOĞRAFLI)

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