Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana'yı renklerine bağladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fofana'nın bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı. Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzalandı....
20 Haziran 2019 Perşembe 17:48
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