Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının notları

Taha AYHAN / MALATYA,() - SPOR Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, kendi sahasında Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilmedi. 2 hafta üst üste aldığı galibiyetle Malatya temsilcisi Fenerbahçe karşısına oldukça rahat bir havada çıktı.

SARI-LACİVERTLİLER 7 YIL SONRA MALATYA'DA

Evkur Yeni Malatyaspor'la Fenerbahçe, en son 2011'de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Malatyaspor, sarı- lacivertli takımı grup maçında kendi sahasında 2-1 mağlup etmişti. İki takım Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ekibi, 7 yıl aradan sonra Malatya'ya geldi ve sarı- lacivertliler sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Evkur Yeni Malatyaspor'da açıklanan Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tartışmalara neden olmuştu. Taraftarlar tutarın yüksek olmasına tepki gösterdi. Her 2 takım taraftarları bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşündükleri için maça gelmeme kararı aldı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadında Fenerbahçe taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde bin bilet satılırken, Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 10 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kaldı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.

TÜRK BAYRAKLI DESTEK

Karşılaşmayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de izledi. Malatya'nın 27 bin kişilik stadyumunda taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev Türk Bayrağı açtı. Bir grup taraftar da "İtinayla hoca gönderilir" yazılı pankart açtı.