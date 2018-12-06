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Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0

Taha AYHAN / MALATYA () STAT: Yeni Malatya HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay  EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Khalid, Sadık, Pereira (Dk. 80 Berkant), Seth, Ahmet (Dk. 58 Rahman), Erkan, Mina, Mustafa, Muniru, Dia...

Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0

Taha AYHAN / MALATYA ()

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay 
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Khalid, Sadık, Pereira (Dk. 80 Berkant), Seth, Ahmet (Dk. 58 Rahman), Erkan, Mina, Mustafa, Muniru, Dia (Dk.39 Eren Tozlu)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Yunus- Sabri, Ömer, Caner, Mikail, Erçin, Alaettin, Samet, Akın (Dk.87 Ufuk), Eren Taşkin (Dk.46 Mehmet Fuat Gölbaşı), Mehmet Bektaş (Dk. 80 Kaan)
GOLLER: Dk. 59 Khalid, Dk.82 Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KART : Eren Taşkin (Etimesgut)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

39'uncu dakikada sağ kanattan Pereia'nın pasıyla, ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutaib’in vuruşu auta çıktı.
44'üncü dakikada Erkan Kaş'ın sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Muniru, sert vurdu. Top kale direğinin solundan oyun alanının dışına gitti.
45'inci dakikada Mehmet Bektaş, kaleci Samet'i geçti, sonrasında çektiği şutta top auta gitti. 
59'uncu dakikada Seth, sağ kanattan taşıdığı topu ceza alanı içerisine gönderdi. Khalid'in sert vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
65'inci dakikada Akın'ın, ceza alanı dışından kullanıldığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed topu tokatladı. Meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
78'inci dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Khalid'in vuruşunda top auta çıktı. 
82'nci dakikada ceza alanı içerisinde Eren'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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