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Evkur Yeni Malatyaspor'dan 'istifa' açıklaması

MALATYA, ()  Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Yönetim Kurulu'nun istifa ettiği yönündeki haberler yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada,...

Evkur Yeni Malatyaspor'dan 'istifa' açıklaması

MALATYA, () 

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Yönetim Kurulu'nun istifa ettiği yönündeki haberler yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu'nun görevlerinin başında olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında, aslı astarı olmayan sadece dedikodudan ibaret olan Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun Başkanı Sn. Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu 'İstifa etti' yönündeki söylemlere ve yalan haberlere itibar etmeyiniz. Amaç ve niyetin ne olduğunu anlamadığımız bu tür konular ile kulübümüzün zarar görmemesi için resmî site ve hesaplarımız dışında çıkan hiçbir haber ve paylaşımı doğru kabul etmeyiniz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu başta büyük Yeni Malatyaspor camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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