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Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça korkuttu

Onur ATIŞ / İZMİR () - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynanacak Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor müsakası öncesinde deplasman ekibinin formasını giyen Murat Akça sakatlık geçirdi. Akça, ısınma hareketleri sırasında ters...

Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça korkuttu

Onur ATIŞ / İZMİR () - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynanacak Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor müsakası öncesinde deplasman ekibinin formasını giyen Murat Akça sakatlık geçirdi.
Akça, ısınma hareketleri sırasında ters bir hareket sonucunda bir anda yere düşerken, takım arkadaşları ve takımın sağlık heyeti panik içerisinde 28 yaşındaki stoperin yanına geldi. Murat Akça saha içindeki ilk müdahalenin ardından sedyeyle saha kenarına getilirken, sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp doktoru, Akça'nın bilek dönmesine bağlı bir sakatlığı olduğunu ancak çatlak şüphesiyle de hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'inde yer alan Murat Akça'nın yerine Ahmed Ildız müsabakaya ilk 11'de başlayacak.

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