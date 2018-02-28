Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan

Taha AYHAN/MALATYA,()

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Doria ve Aytaç Kara, deplasmanda karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçından galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-Kırmızılı takımın Brezilyalı savunma oyuncusu Matheus Doria, Evkur Yeni Malatyaspor adına ilk golünü attığı için sevinçli olduğunu belirterek, "Tabii ki bizim için zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Sahaya çok iyi konsantre olarak çıktık. Maçı kazandık şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. O savunma bölgesindeki futbolcular çok kıymetli, çok iyi oyuncular. Ben formayı vermemek için en iyi şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim, bunun için çalışacağım. Tabii ki son karar hocamızın, hocamızın kararına saygı duyarız. Öncelikle ben sadece önümüzdeki maçlara ve antrenmanlarıma fokusum ama sezon bittiği zaman tabii ki otururuz. Hem benim için hem de kulüp için en iyisine karar veririz. Konya maçını dışarıda oynayacağız. Çok zorda bir maç olacak. Artık bugünden itibaren çok sıkı çalışmalıyız. Önümüzdeki maçı kazanmak için neler yapacağımıza karar vermeliyiz" dedi.

"AYNI CİDDİYETLE DEVAM EDECEĞİZ "

Kardemir Karabükspor'u Karabükspor'u hiçbir zaman küçümsemediklerini, ona göre çalışmadıklarını, futbolda asla öyle bir şeyin olmadığını söyleyen Aytaç Kara, "Kardemir Karabükspor maçının zor maç olduğunu biliyorduk ve kazandık. İyi mücadele ettik ve galip geldik. 3 puanı bütün camiamıza armağan ediyorum. Şimdi elde ettiğimiz bu motivasyonu iyi değerlendirecek ve Konya deplasmanından da galibiyetle döneceğiz. En büyük isteğimiz bu ve bunun gereğini yapacağız" dedi.

Atiker Konyaspor karşılaşmasının zor maç olduğunu, oyuncu kalitesi, taraftarlarının bulundukları yeri hak etmediklerini kaydeden Kara, mücadele ettikten sonra takımı için bir sıkıntının olacağını düşünmediğini söyledi.

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