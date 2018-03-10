Evkur Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi moral yemeği

Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık: "Artık Fernandao düşünsün"

Taha AYHAN/MALATYA, ()



SÜPER Lig'de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe karşılaşması öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Süper Lig'de 24 hafta sonunda 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25'inci haftasında yarın sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gündüzbey'de bulunan bir restoranda teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verildi. Yemek davetine kulüp başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erol Bulut, yardımcılıları, futbolcular katıldı.

Yemek davetini veren işletmenin yetkililerinden Ahmet Polat Kaya, Fenerbahçe maçı öncesi çok kritik bir virajda olan Yeni Malatyaspor’u ağırlamaktan büyük mutluluk, onur, gurur duyduğunu belirterek, "Başta Erol hocam olmak üzere takımdaki bütün futbolcular bizlere sporu, futbolu yeniden sevdirdi. Bundan sonrada tesislerimizin kapısı sonuna kadar takımımıza açık" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ise, Fenerbahçe karşılaşması öncesi güzel bir moral yemeğinde bir araya geldiklerini ifade etti.

Bulut, takıma moral vermesi açısından güzel bir davette bir araya geldiklerini söyledi.

DORİA ACILI ŞALGAM İÇİNCE YERİNDE DURAMADI

Adanalı olan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takıma devre arasında katılan stoper Doria'ya acılı şalgam ikram etti. Şalgamı içtikten bir süre sonra bağıran Doria, teknik heyet ve arkadaşlarını güldürdü. Sadık Çiftpınar, "Doria'ya acılı şalgam içirdik, kendisine geldi. Toparlanamadı daha. Çok acı değil ama ona acı geldi. Maçta faydalarını görecektir. Artık Fernandao düşünsün" dedi.

Gilberto Oliveira Souza Junior, Brezilyalı vatandaşının yaşadığı şok sonrası acılı şalgam içmeyeceğini arkadaşlarına söyledi.

Davetin sonunda Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'inin yer aldığı pastanın kesimi gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Katılanlardan detaylar

- Futbolculardan detaylar

- İşletme sahibinin açıklaması

- Erol Bulut'un konuşması

- Doria'nın şalgam içmesi

- Doria ile Sadık'ın konuşması

- Pasta kesilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)