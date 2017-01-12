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Evkur Yeni Malatyaspor'da çalışmalar başladı

11 günlük devre arası kampını tamamlayarak Malatya'ya dönen Evkur Yeni Malatyaspor'da Sivasspor müsabakasının hazırlıkları başladı. İkinci yarının ilk haftasında Sivasspor'u kendi taraftarı önünde ağırlamaya hazırlanan Evkur Yeni...

Evkur Yeni Malatyaspor'da çalışmalar başladı

11 günlük devre arası kampını tamamlayarak Malatya'ya dönen Evkur Yeni Malatyaspor'da Sivasspor müsabakasının hazırlıkları başladı.

İkinci yarının ilk haftasında Sivasspor'u kendi taraftarı önünde ağırlamaya hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor, bu kritik maçın taktik çalışmasını Orduzu Pınarbaşı'nda yaptı.

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde gerçekleştirilen çalışmaya tüm futbolcular katılırken, sakatlığı devam eden Amutu'nun da takımla birlikte çalışması teknik heyeti memnun etti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tüm takıma yarı sahada pas çalışması yaptıran Buz, daha sonra oyunculara ve mevkilere özel ayrı ayrı grup çalışması yaptırdı. Defans bölgesinde yeleği Caner, Mehmet Sak, Murat Akça ve Sadık Çiftpınar'a veren Buz, bir nevi Sivasspor maçının kadrosunu oluşturdu.

Orta saha oyuncuları için savunmadan alınan toplarla hücuma en etkili çıkışları çalışan teknik heyet, forvet elemanlarına ise bol bol yan top ve kenar organizasyonları antrenmanı yaptırdı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda tüm oyuncuların forma giyecek seviyede hazır olması İrfan Buz'u memnun etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Sivasspor ile cumartesi günü oynayacak müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

HABER - KAMERA: MİKAİL PELİT/MALATYA, ()

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