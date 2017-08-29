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Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarını sürdürdü

Taha AYHAN/MALATYA, () - SÜPER Lig’in 3. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam önderliğinde yapılan antrenmanı...

Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarını sürdürdü

Taha AYHAN/MALATYA, () - SÜPER Lig’in 3. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam önderliğinde yapılan antrenmanı çok sayıda basın mensubu da takip etti. Sarı kırmızılı futbolcuların hırslı oluşu dikkat çekti. Ülkelerinin milli takımına çağırılan Diallo ve Khalid ile izinli olan Arturo Mina antrenmana katılmadı.
Hafif tempolu koşunun ardından dayanıklılık ve koordinasyon ağırlıklı çalışma yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular daha sonra yakın pas yaptı. Antrerman sırasında sahaya giren 3 yaşındaki çocuk, antrenmanın neşesi oldu. Teknik Direktör SAğlam'ın ilgilendiği minik çocuk, yaklaşık 5 dakika sonra sahadan çıkarıldı.
'DİREK KATKI SAĞLAYACAK OYUNCULARI ALACAĞIZ'
İdman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertuğrul Sağlam, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini belirterek, bayram nedeniyle futbolculara 3 gün izin vereceklerini, Pazartesi günü yeniden çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Sağlam, "Transfer çalışmaları da devam ediyor. Özellikle orta saha ve forvet oyuncusu arayışımız çok hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah transfer sezonu bitmeden takıma direk katkı sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz“ diye konuştu.
SAĞLAM’DAN BAYRAM VE ARAKAN MESAJI
Müslüman aleminin bayramını kutladığını belirten Sağlam, “Tüm Müslüman ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu bağlamda bir insan olarak özellikle Arakan’da Müslümanlara yapılan zulme dünyanın kayıtsız kalmasını şiddetle kınıyorum. Bu zulmünde biran evvel bitmesini yüce Allah’tan diliyorum” diye konuştu.

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