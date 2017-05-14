Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 1-1 (Malatyaspor Süper Lig'de)

Mikail PELİT / MALATYA, () STAT: İnönü HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Serkan Gençerler (xx), Oğuz Terzi (xx) EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xxx)- Caner Arıcı (xxx), Sedat Ağçay (xxx) Dk.74 Ferhat Kiraz x),  Mehmet Sak (xx) (Dk.45...

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 1-1 (Malatyaspor Süper Lig'de)

Mikail PELİT / MALATYA, ()
STAT: İnönü
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Serkan Gençerler (xx), Oğuz Terzi (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xxx)- Caner Arıcı (xxx), Sedat Ağçay (xxx) Dk.74 Ferhat Kiraz x),  Mehmet Sak (xx) (Dk.45 Ahmet Aras xx), Perreira (xx), İrfan Başaran (xx) (Dk.66 Murat Yıldırım xx), Eren Tozlu (xx), Azubuike (xxx), Sadık  (xxx), Dialiba (xx), Murat Akça (xx)(Dk.56 Örnek x)
BOLUSPOR: Melih (xx)- Alim (xx), Özgür (xx), Poepon (x), Akabueze (xx), Ramazan (xx), Guido Koçer (x) (Dk.79 Hakan xx), Fatih (x), Do Santos (xx), Kadir (x), Cengiz (x)
GOLLER: Dk.29 Do Santos (Boluspor), Dk.85 Dialiba (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Azubuike, Eren (Yeni Malatyaspor) Yusuf (Boluspor)
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Boluspor’u 1-1 berabere kaldı.  Evkur Yeni Malatyaspor bu sonuçla matematiksel olarak Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’e yükselmiş oldu.
28’inci dakikada sol katta topla buluşan Eren ceza sahası dışından kaleye sert vurdu. Vuruşunda top az farkla auta çıktı.
29’uncu dakika sağ katta topla buluşan Do Santos ceza sahası içersinden sert vurdu. Top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1.
50’nci dakika sol kanattan topu sürükleyen Poepon kaleyi gördüğü yerden sert vurdu. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.
71’inci dakikada Sedat’ın pasıyla topla buluşan Sadık kaleye sert vurdu. Top meşin yuvarlak auta çıktı.
85’inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dialiba topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246