Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 1-1 (Malatyaspor Süper Lig'de)

Mikail PELİT / MALATYA, ()

STAT: İnönü

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Serkan Gençerler (xx), Oğuz Terzi (xx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xxx)- Caner Arıcı (xxx), Sedat Ağçay (xxx) Dk.74 Ferhat Kiraz x), Mehmet Sak (xx) (Dk.45 Ahmet Aras xx), Perreira (xx), İrfan Başaran (xx) (Dk.66 Murat Yıldırım xx), Eren Tozlu (xx), Azubuike (xxx), Sadık (xxx), Dialiba (xx), Murat Akça (xx)(Dk.56 Örnek x)

BOLUSPOR: Melih (xx)- Alim (xx), Özgür (xx), Poepon (x), Akabueze (xx), Ramazan (xx), Guido Koçer (x) (Dk.79 Hakan xx), Fatih (x), Do Santos (xx), Kadir (x), Cengiz (x)

GOLLER: Dk.29 Do Santos (Boluspor), Dk.85 Dialiba (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Azubuike, Eren (Yeni Malatyaspor) Yusuf (Boluspor)

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Boluspor’u 1-1 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor bu sonuçla matematiksel olarak Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’e yükselmiş oldu.

28’inci dakikada sol katta topla buluşan Eren ceza sahası dışından kaleye sert vurdu. Vuruşunda top az farkla auta çıktı.

29’uncu dakika sağ katta topla buluşan Do Santos ceza sahası içersinden sert vurdu. Top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1.

50’nci dakika sol kanattan topu sürükleyen Poepon kaleyi gördüğü yerden sert vurdu. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.

71’inci dakikada Sedat’ın pasıyla topla buluşan Sadık kaleye sert vurdu. Top meşin yuvarlak auta çıktı.

85’inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dialiba topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI