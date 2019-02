Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesinin ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Erol Bulut ve siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Erol Bulut, "11'e 11 mücadele etseydik, kaybetmezdik" derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakem ve VAR ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen soyunma odasına 0-0 girdik. Yediğimiz basit bir gol oldu ama beraberliği yakaladık. Ondan sonra da bir ortada dikkatsizce yediğimiz 2'nci golü yaşadık. Sonra risk aldık, bu sırada da Beşiktaş biraz daha pozisyon buldu. Oyunu çevirmeye çalıştık ama başaramadık."

BULUT: 11'E 11 OYNASAYDIK KAYBETMEZDİK

Bifouma ve Kamara'nın kadroya alınmamasını değerlendiren Bulut, "İki oyuncu da bizim için önemli. Bifouma 5-6 hafta bizimle olamayacak. Kamara'nın yan bağlarında gerilme var. O iki oyuncu olsaydı bugün bu maçın gidişatı farklı olurdu. Hatta bugün 11'e 11 mücadele edebilseydik, bu maçı kaybetmezdik. Her şeye rağmen önümüzdeki haftadan itibaren bu takım çıkışa geçecek" dedi.

Takımın hedefiyle ilgili bir soruya ise Bulut, "Taraftarın her zaman beklentisi Avrupa'dır. Her hocanın hedefi de Avrupa'dır ama gerçekleri görmemiz lazım. İlk yarı bittiğinde söylediğimiz gibi 7-8 hafta geçsin, gerçekleri görelim. Bu düşüncem devam ediyor. Bizim hedefimiz ilk altıdır" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

GÜNEŞ: GALİBİYETİ HAK ETTİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise iyi bir takımla karşılaştıklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Buraya geldiğimizde rakibin puanı 34'tü, gayet başarılı bir sezon geçirdiler, iyi bir uyum yakaladılar, önemli oyuncuları var. Savunma açısından da az gol yiyen, az mağlup olan, dirençli ve savaşçı bir takıma karşı oyuna iyi başladık. 2-3 pozisyonda topu iyi kullansaydık, golü daha erken bulabilirdik ama olmadı. Daha sonra rakip oyuna ortak oldu. Kırmızı karttan sonra oyun tabii daha lehimize gelişti ama galibiyeti hak ettik. Yediğimiz golde hata yaptık bu hataları doğru bulmuyorum ama böyle bir takıma karşı 3 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatalarımızı değerlendirip dersler çıkaracağız."

"MAÇTA ADRENALİN YÜKSELİNCE SAKİN KALAMIYORSUN"

Sahada yaşanan birkaç pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamadığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Sahada anormal şeyler olunca insan normal duramıyor. İkinci yarının başında 2-3 gol kaçırdık. Maçta adrenalin yükselince sakin kalamıyorsun, çok top kayıpları yaptık. Biraz sinirli olduğumu kabul ediyorum, bunlara sinirlendiğim doğrudur" ifadelerini kullandı

"SEZON SONU ANLAŞABİLECEĞİMİ SÖYLEDİM. KULÜP BUNA İZİN VEREBİLDİĞİ İÇİN ZATEN BİR SORUN GÖZÜKMÜYOR"

Güneş son olarak A Milli Takım ile ilgili gelen bir soruya şu yanıtı verdi: "Milli takımla ilgili konuşulacak bir şey yok. Şu anda Beşiktaş'ın çalışanıyım ama böyle bir durum olduğunda sezon sonu anlaşabileceğimi söyledim. Çünkü kulüp de buna izin verebildiği için zaten bir sorun gözükmüyor. Onu da konuşacağız, zannediyorum yakın zamanda federasyondan böyle resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğimiz bir durumdur. Şu anda böyle bir anlaşma yok olduğu zaman açıklarız, bu tip görüşmeler oldu olabilir, bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar